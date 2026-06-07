Lionel Scaloni hizo debutar a cuatro jugadores en el 2-0 de Argentina a Honduras y uno pelea por un lugar

En el amistoso en que la selección argentina venció a su par de Honduras po 2-0 en College Station, Texas, Estados Unidos, rumbo al Mundial 2026 , Lionel Scaloni hizo valer la lista correspondiente a esta doble ventana FIFA, que con 55 citados es más amplia que la definitiva de 26 jugadores. Entre múltiples tocados que serán exigidos en estos días y las ganas de ver nuevas opciones a futuro, cuatro futbolistas tuvieron su debut en el combinado nacional .

A falta de diez minutos para el desenlace, el entrenador decidió tres modificaciones adicionales a las seis que ya había realizado, cosa que permiten estos amistosos. Santiago Beltrán , que se destacó durante los últimos meses en River reemplazando al campeón de Qatar 2022 Franco Armani, ingresó por Juan Musso , uno de los tres arqueros que fueron confirmados como mundialistas. Al mismo tiempo, el volante ofensivo Tomás Aranda , la aparición que mejoró el nivel de Boca en el semestre, suplió a Exequiel Palacios . Y a la par, Nicolás Capaldo , futbolista de Hamburg, de Alemania, entró en lugar de Giuliano Simeone , autor del segundo gol a Honduras.

Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo y Tomás Aranda ingresaron en el duelo vs. Honduras y debutaron con la casaca de la selección argentina 🇦🇷👏 pic.twitter.com/fi2TQ5qVmA

En el caso de los primeros dos, se trató del inicio de los proyectos que representan para la selección a raíz desde sus buenas actuaciones en los dos gigantes del fútbol nacional. En cambio, el ingreso de Capaldo se vincula con algo inmediato: el desgarro que sufrió el zaguero Leonardo Balerdi abrió un cupo que el cuerpo técnico examina, con un amplio abanico de alternativas. El surgido en Boca tiene una polifuncionalidad que se evidenció en ese pequeño rato que pasó en la cancha. ¿Se meterá a la nómina de 26?

Cuando apareció en Boca se lo observó como un volante más presto a lo actitudinal que al juego, en el sector derecho. Con el correr de los años en Europa (actuó antes en Salzburg, de Austria, desde 2021, y el año pasado se mudó a Alemania), aprendió a ser defensor lateral derecho, y, en ciertas jornadas juega como primer zaguero central. Es diestro, como Balerdi, y tiene aire para recorrer la banda derecha, una zona que también tiene en vilo a Scaloni: Nahuel Molina Lucero y Gonzalo Montiel aún se entrenan de manera diferenciada por desgarros y en las próximas horas serán sometidos a pruebas exigentes (como otros) para conocer sus estados, con la posibilidad de que se pierdan la Copa del Mundo .

Sin embargo, sorprendió el lugar en el que el director técnico posicionó a Capaldo en el Kyle Field. Con los movimientos que hubo en la mitad de la cancha producto de las múltiples modificaciones, la decisión fue que Capaldo fuera volante por la izquierda, casi extremo , un región del campo asociada a Thiago Almada o Simeone, entre los que jugaron anoche. De todos modos, el surgido en Boca ocupó ese lugar durante menos de cinco minutos. Cambió de sitio cuando llegaron más cambios.

Otro estreno fue el de Joaquín Freitas , otro de los chicos que se rebelaron en River y tienen una posibilidad en la selección mayor. El del atacante fue el debut número 65 de la era Scaloni , y para que se produjera salió Nicolás Otamendi . Por esa variación, Facundo Medina se movió al sitio de zaguero central y liberó el lateral izquierdo. Y allí se paró el pampeano Capaldo, de 27 años . Por consiguiente, tras su origen en el costado derecho de la mitad de la cancha, Capaldo hoy puede jugar en ambos costados de la defensa, ser primer zaguero o bien volante por la izquierda. Muchas opciones en un momento sensible, entre físicos que preocupan a pocos días del debut, que será ante Argelia el 16 de junio.

Por su parte, Beltrán casi que no tuvo acción, salvo por una pelota aérea bien descolgada. Freitas ocupó el costado derecho pero casi sin participación en el juego. Aranda mostró el atrevimiento que lo caracteriza en Boca, se hizo cargo de alguna pelota parada y remató al arco, demandando una estirada del arquero Edrick Menjivar . El propio Capaldo le bajó al volante xeneize la pelota para aquella definición; en contrapartida, se ganó una tarjeta amarilla por un fuerte e innecesario cruce.

¡GRAN REMATE DE ARANDA! La joya de Boca disparó desde afuera del área y se encontró con la respuesta de Menjivar. pic.twitter.com/G5DEGo81CR

“Creo que en el futuro van a darnos alegrías, nos generan una enorme ilusión . De Freitas nos encantó su forma de entrenarse. Aranda tiene potrero ; tuve que decirle «sacate el chicle antes de entrar» . Entra como en su casa, está cómodo y muy bien. Y a Santi [Beltrán] ya lo conocemos. No es más sparring: ya es uno de nosotros ”, declaró Scaloni sobre los jóvenes debutantes que serán parte del futuro recambio. Pero Capaldo parece tener una oportunidad que ellos no: en el amistoso restante, frente a los islandeses, puede convencer al entrenador de que debe otorgarle el cupo que se abrió.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación