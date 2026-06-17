Mendoza: peleaba con su novia policía, le sacó el arma reglamentaria y se suicidó de un disparo

La Justicia de Mendoza investiga la muerte de un hombre que se quitó la vida con el arma reglamentaria de su novia , una policía de la provincia.

El episodio ocurrió pasadas las 21 del lunes en una playa de estacionamiento, ubicada en las calles San Juan y Catamarca, en el centro de la capital mendocina.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, la pareja mantenía una discusión cuando el hombre tomó la pistola 9 milímetros que usaba la agente para prestar servicio y se disparó en la cabeza.

Tras el hecho, personal policial y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital, pero murió poco después a causa de la grave lesión .

Cuando los efectivos arribaron a la playa de estacionamiento, se encontraron con la policía, quien brindó un primer relato sobre lo sucedido. Según esa versión, su novio le arrebató el arma en medio de la pelea y se disparó.

A partir de esa declaración, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo quedó a cargo de la investigación y ordenó una serie de medidas para reconstruir la secuencia completa del episodio.

Aunque por el momento no existen elementos que indiquen una participación directa de la mujer en la muerte, los investigadores buscan establecer si pudo haber existido alguna situación vinculada a una eventual instigación o ayuda al suicidio.

En paralelo, trabajaron en la escena peritos de Policía Científica y efectivos de la Unidad Investigativa Departamental Capital, quienes llevaron adelante las primeras tareas de relevamiento.

Uno de los inconvenientes con los que se encontraron los investigadores fue que una cámara de seguridad del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), ubicada a pocos metros del lugar, no funcionaba al momento del hecho. Por esa razón, se inició la búsqueda de registros de cámaras privadas y de posibles testigos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

Mientras avanza la causa judicial, la agente fue sometida a un sumario administrativo por parte de la Inspección General de Seguridad (IGS). Como medida preventiva, las autoridades le retuvieron el arma reglamentaria y dispusieron su pase a situación de revista pasiva , por lo que quedó apartada de sus funciones.

Además, trascendió que la mujer se había enterado recientemente de que sería trasladada a prestar servicio a San Rafael. Los investigadores intentan determinar si esa novedad tuvo alguna relación con la discusión que mantuvo con su pareja antes de la tragedia.

Fuente: TN