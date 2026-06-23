Mataron a tiros a una enfermera y el gobierno de Santa Fe ofrece una recompensa de $16 millones para identificar al asesino

El Gobierno de Santa Fe lanzó una recompensa de $16 millones para quienes aporten información clave que permita identificar a los autores del femicidio de Ailén Oggero , la enfermera del Hospital Centenario que fue asesinada el 18 de febrero de 2025 en la puerta de su casa en Rosario.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia bajo la resolución 1879/2026, en medio de una investigación que -hasta el momento- no arrojó avances ni detenciones.

El Gobierno provincial detalló que la identidad de quienes brinden información y de quienes reciban la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de la investigación y el proceso judicial.

Los datos pueden enviarse al correo o presentarse en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales del Ministerio Público de la Acusación . En Rosario, la dirección es Sarmiento 2850 .

Ailén Oggero tenía 32 años cuando en febrero de 2025 fue asesinada a balazos en la puerta de su casa por personas que la Justicia aún no identificó. La enfermera había denunciado en varias oportunidades a su expareja, Jonathan O., por violencia de género. Sobre él pesaba una medida de restricción de acercamiento.

Las denuncias de Ailén detallaban hostigamientos constantes desde que terminó la relación: la seguía, entraba a su casa por la fuerza, le robó el auto y la golpeó en varias ocasiones . Sin embargo, la única medida que se tomó fue la restricción de acercamiento.

Tras el femicidio, Jonathan O. fue demorado y luego imputado por violencia de género por la fiscal María Verónica Ballari, pero no quedó vinculado al crimen. El hombre aseguró que al momento del asesinato estaba trabajando en la planta de Vicentin en San Lorenzo, donde fue detenido al día siguiente.

La investigación penal nunca avanzó y el asesinato de Ailén sigue impune. La fiscal Ballari fue suspendida por 90 días sin goce de sueldo por no profundizar la investigación sobre la expareja de la víctima, a pesar de las denuncias previas por violencia de género.

Fuentes de la causa señalaron que el hecho de que Jonathan O. estuviera trabajando al momento del crimen no lo desvincula de una posible participación. Además, trascendieron vínculos del hombre con personas relacionadas a la narcocriminalidad , lo que sumó nuevas sospechas al caso.

Los familiares de Ailén lo señalaron desde el primer momento como el principal sospechoso, pero hasta ahora no hay detenidos ni avances concretos en la causa.

Fuente: TN