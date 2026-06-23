MADARIAGA: Allanaron una vivienda en el barrio Belgrano por el robo denunciado en la casa de un médico

MADARIAGA





La investigación iniciada tras el robo ocurrido en la vivienda de un médico de Madariaga registró avances significativos en las últimas horas. Luego de distintas tareas de campo y el análisis de cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Policía logró identificar a un sospechoso y concretó un allanamiento en el barrio Belgrano.





La causa, que en un primer momento se había iniciado como una averiguación de ilícito debido a que la víctima no había formalizado una denuncia, fue posteriormente recaratulada como robo.





De acuerdo con la ampliación del expediente, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) logró observar en registros fílmicos a un hombre que circulaba en bicicleta transportando los elementos sustraídos. Las imágenes permitieron seguir sus movimientos hasta una vivienda ubicada a unos 800 metros del domicilio del damnificado.





Con esos elementos, los investigadores reunieron pruebas suficientes para solicitar una orden de allanamiento. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías N° 2 de Dolores, a cargo del juez Mariano Cazeaux, y se ejecutó en un inmueble ubicado sobre calle Cuba al 1000.





Durante el procedimiento, que contó con la participación del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), los efectivos secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho investigado y una bicicleta rodado 29 que también quedó incorporada a la causa como elemento de interés.





La vivienda allanada era ocupada por una mujer de 67 años, quien fue notificada de la diligencia judicial mientras se desarrollaba la requisa.





Los elementos secuestrados serán sometidos ahora a pericias y cotejos con las imágenes obtenidas durante la investigación. La Fiscalía interviniente avaló el procedimiento y dispuso la continuidad de las actuaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes.





La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.





Cómo ocurrió el robo





El hecho que dio origen a la investigación se conoció luego de que comenzaran a circular publicaciones en redes sociales alertando sobre el faltante de distintos elementos en la vivienda de un médico de General Madariaga, ubicada sobre calle Moreno al 1600.





Según pudo determinar la Policía, los delincuentes ingresaron a la propiedad y sustrajeron al menos un televisor de 32 pulgadas y un calefactor eléctrico de color blanco. La situación tomó estado público cuando allegados a la víctima difundieron fotografías de los objetos y solicitaron colaboración para intentar recuperarlos.





Si bien el profesional no quiso radicar una denuncia formal, la Policía decidió iniciar actuaciones de oficio bajo la carátula de averiguación de ilícito. A partir de allí se realizaron relevamientos en la zona y se analizaron imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).