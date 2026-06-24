Más problemas en el canal vinculado a Toviggino: “Duka” le pegó a la conducción y le bajaron el programa

El canal de streaming Carnaval levantó este lunes y martes "Visitantes Mundial", el programa de Andrés "Duka" Ducatenzeiler. Y abrió una revisión interna sobre su continuidad, tras un durísimo monólogo donde el ahora influencer y antes presidente de Independiente cuestionó a las autoridades del canal y denunció un "boicot" contra su programa.

Fuentes del canal vinculado al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, confirmaron a Clarín que la suspensión de Duka fue "inmediata", luego de la emisión del programa del domingo a la noche.

La conducción de Carnaval analiza si mantiene su continuidad en el canal donde está desde hace un año .

"Seguramente el viernes vuelvo con mi programa, como siempre", planteó Duka a Clarín. Y agregó: "Fue una diferencia de ese día, que ya se limó y ya está".

Es que Duka realizó el domingo a la noche un extenso monólogo en vivo que duró varios minutos, con críticas al canal, sus colegas y otras figuras públicas, que derivó en la decisión del canal de suspender el ciclo, que compartía con Pablo Carrozza .

"Quiero contarles a todos que lamentablemente estoy solo. No está Carrozza ni está el otro. Si algún director del canal me puede llamar para contarme qué pretenden de este programa", dijo al aire, en pleno programa .

En ese marco, sostuvo que no recibió respuestas de la producción y planteó una situación de aislamiento interno . "Creo que lo di todo por este canal. Puse mi canal, el canal del Duka, que no está funcionando porque me dediqué a Carnaval, y no hay ningún tipo de respuesta por ningún lado".

Luego endureció su planteo y habló de una decisión deliberada en su contra. " Estoy siendo víctima de un boicot sin antecedentes. Hay una estrategia de abandono del canal hacia mi persona", dijo el conductor del programa, que es uno de los que más audiencia tiene en Carnaval.

También cuestionó su rol dentro de la señal y la falta de reconocimiento. "Me fundieron, me hicieron una gran trampa en este lugar. Necesitaban mis vistas, necesitaban mi comunidad. Y la traje a cambio de nada. Así te dejan, solo", se lamentó al aire, contra las autoridades del canal.

En otro tramo aseguró que participó del ciclo sin retribución económica. “Me dijeron que no había plata para el Mundial y vengo a hacerlo gratis. Un poco de respeto nada más”, reclamó en su programa del domingo, dolido porque a otros conductores los enviaron a cubrir el Mundial a Estados Unidos.

Sobre el cierre, anticipó el conflicto con el canal y dejó una frase que luego se interpretó como el punto de quiebre. "Les aviso que ya estoy afuera, no hay más programa. Disfruten estos últimos minutos", dijo en vivo.

En su extenso monólogo cuestionó a Nico Occhiato, por el manejo que hizo de la fake news de Florencia Peña sobre la falsa muerte del padre de Leo Messi. Lo calificó como "un idiota con plata" . Y utilizó ese episodio como referencia para cuestionar el funcionamiento del sector.

Ducatenzeiler también hizo referencia a su colega Damián Rojo , al relatar una consulta interna sobre una eventual incorporación del periodista a Carnaval, pese a sus diferencias previas.

"Me dijeron que iban a poner en el canal a Damián Rojo, que dijo toda la vida que soy un delincuente, un ladrón. Me dijeron '¿te molesta, lo está pidiendo Viviana Canosa?'. Y yo dije: 'no, ¿cómo me va a molestar? Es trabajo'. Yo no soy tan hijo de puta como él. Y así me pagan. Es el sistema Occhiato", planteó Duka.

El descargo incluyó además críticas a otros referentes de los medios tradicionales y el streaming, como Luquitas Rodríguez, Flavio Azzaro y Yanina Latorre , entre otros.

La suspensión de Duka por esta semana se suma a la salida de Alejandro Fantino de Carnaval, quien dejó Cónclave hace dos semanas, en forma intempestiva, en medio de un clima interno tenso dentro del programa.

Fuentes del programa contaron a Clarín que "la situación de Fantino ya era insostenible" en Cónclave, donde compartía todos los lunes espacio con Viviana Canosa, Jorge Rial y Fabián Doman , defendiendo al gobierno de Milei en franca minoría, no sólo con sus colegas sino con la audiencia que lo insultaba permanentemente en los chats del canal de streaming.

Amigo de Toviggino, quien lo ayudó a crear Neura, Fantino sostuvo su participación en Carnaval mientras pudo, aun sabiendo que su presencia era muy incómoda. Pero en los últimos programas tuvo ásperas discusiones con Canosa, en sintonía con las fuertes diferencias que arrastraba con Rial y Federico , quien iba al programa cuando alguien faltaba. Por eso, primero resolvió no asistir a un programa y luego anunció su salida definitiva de Cónclave, mientras disfrutaba de unas vacaciones con su familia en Aruba.

Además de ser uno de los dueños del canal de streaming Neura, Fantino trabaja desde hace casi tres años con El Observador de Uruguay , donde conduce el programa Polifonía, que sale por Youtube. Hace tres meses sumó otro programa en tierra charrúa, "Llenos de mística", que se emite una vez por semana, los domingos.

Ante la llegada del Mundial, el dueño de El Observador Uruguay, Gabriel Hochbaum, le ofreció a Fantino tener una mayor participación, cubriendo diversas alternativas de la competencia, como ser los partidos que jueguen las selecciones de Uruguay y Argentina, además de involucrarse cotidianamente en el análisis del Mundial. Y eso lo llevó a levantar su espacio en Carnaval, donde el clima ya no era el que se había imaginado un año atrás, cuando decidió apostar por ese proyecto.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín