Insaurralde y la vigencia de una extendida red de vínculos y cajas políticas en la Provincia

A casi tres años de la renuncia a su cargo formal en el Estado, Martín Insaurralde mantiene los vínculos, influencia y preponderancia en pilares claves de la estructura de poder bonaerense . Los mismos -algunos creen que aun más- que exhibía antes de que se conociera su foto en Marbella a bordo del yate “Bandido”, mientras era jefe de Gabinete de ministros del gobernador Axel Kicillof.

Una estructura de “poder real” construida en más de 20 años de recorrido por las hendijas de la política tradicional del Gran Buenos Aires. “Todavía hoy, todos le atienden el teléfono. Porque puede cerrar y cumplir los compromisos desde atrás del escenario”, resume ante Clarín un dirigente con recorrido parecido al del ex intendente de Lomas de Zamora.

El escándalo que lo tuvo como actor principal el 30 de septiembre de 2023 podría haber sido su partida de defunción política. Ese día se conocieron fotos y videos grabados por una actriz e influencer, Sofía Clérici, con quien compartió unos días de descanso millonarios en el Mar Mediterráneo. Las imágenes determinaron su eyección del puesto en el gabinete de la Provincia y un sinuoso sendero judicial a partir de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y mal desempeño en los cargos púbicos.

Pero el jefe territorial de la zona sur del conurbano sobrevivió a partir de una resiliencia sostenida desde el destierro voluntario. Y pudo sostener casi sin mella la injerencia sobre eslabones atados a organismos estatales bonaerenses. Hoy atiende esos y otros intereses desde un estudio jurídico que le presta un reconocido abogado de casos resonantes.

El Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC), donde dio sus primeros pasos en la función pública, fue dominio exclusivo hasta fines de 2023, bajo la presidencia de Omar Galdurralde. Los movimientos generados después del cambio de Gobierno nacional, llevaron hasta ese sitio a Gonzalo Atanasoff, un dirigente alineado al intendente de La Plata, Julio Alak. Pero el brazo de Insaurralde se mantiene con los directores Sebastián Silvestre (director jurídico y legal), ex empleado de Lomas, y Diego Etcheverry ( director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales), también proveniente de ese municipio y ambos heredados de la gestión anterior. Los otros tres directores de línea en la gestión del Instituto los designó Atanasof.

Pero ese recorrido de años capacidad operativa en el organismo le permiten mantener afiladas todas las relaciones. Daniel Mautone (socio de Betsson, dueño de Casino Victoria, involucrado en la compra del Casino de Necochea y con otros intereses en bingos provinciales) mantiene fluido contacto con el hombre fotografiado en el yate. También hay encuentros con el entorno de Daniel Angelici , otro poderoso empresario de las apuestas. Orlando Yans , ex diputado provincial, de origen radical pero con recorrido por otros espacios (massismo, PRO) es uno de los que frecuenta al lomense. Se definen en esas tertulias los destinos de la llamada “Caja B”, del juego bonaerense.

Sobre el manto extendido de la Legislatura bonaerense Insaurralde también expone su jurisdicción. Conforma un colectivo indefinido que se compone por intendentes de peso del Conurbano . El grupo de “alcaldes” es uno de los pilares en el que se sostiene el poder del peronismo. Los otros son el kirchnerismo-La Cámpora, el massismo y los seguidores del Kicillof. Cualquier acuerdo sobre reparto de cargos y lugares debe tener la anuencia de esos sectores.

El lomense avaló la designación del presidente de Diputados, Alejandro Dichiara (también cercano a Cristina y a Máximo Kirchner) y mantuvo en una poltrona estratégica a uno de los suyos: Miguel Antonio De Lisi (secretario Administrativo) el responsable de disponer buena parte de los $ 222.800 millones anuales que tiene de presupuesto la cámara de Diputados.

Tiene incondicionales en la mayoritaria bancada oficialista, como el diputado Juan Pablo de Jesús (ex intendente del Partido de la Costa) y ex colaborador durante su gestión en la jefatura de Gabinete.

El hilo rojo del ex intendente entre 2009 y 2021 (entre 2021 y 2023 pidió licencia para saltar al gabinete provincial) llega a otros entes públicos. La Justicia es un dominio que mantiene con engranajes aceitados. El influjo llega por ascendencia en el Consejo de la Magistratura de la Provincia (que integra el mecanismo de selección de jueces provinciales) y también el ente nacional, donde opera el rector de la Universidad de Lomas, Diego Molea.

Mas casilleros: el tribunal de Cuentas de la Provincia, que tiene como objetivo revisar los gastos de todos los municipios (entre otras tareas) incorporó hace unos años a Juan Pablo Pereda , ex empleado de Codere (la firma española de juego dueña de varios bingos en Buenos Aires).

La Defensoría del Pueblo de la Provincia también es un territorio donde Insaurralde alambró espacios. Fue a partir de apoyar la designación de Guido Lorenzino, en pleno gobierno de María Eugenia Vidal (2015-2019) a partir de los votos de la Legislatura.

Y el municipio de Lomas de Zamora, desde 2023 conducido por Federico Otermín , quien fue diputado provincial y presidente de la Cámara hasta 2023 y caminó la campaña electoral en medio del escándalo del yate “Bandido”. Ahora el jefe comunal armó una estructura de gestión propia , con funcionarias de su extrema confianza, como Sol Tischik, Jefa de Gabinete, y Aldana Scillama, Secretaria General. No quedan secretarios de la anterior administración.

No obstante, el ex marido de Jésica Cirio, todavía oficia de gestor si el municipio que resultó su trampolín hacia la primera división de la política bonaerense lo necesita. Y allí está, en una oficina cedida por el estudio de un abogado mediático, frente mismo al palacio de los Tribunales en el centro porteño, dispuesto a destrabar cualquier gestión. O cerrar acuerdos en un entramado político que todavía puede deshilvanar con pericia

Fuente: Clarín