Más cambios en el Gobierno: designan a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa

El Gobierno anunció este lunes a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa. Su designación se hizo en reemplazo de Javier Lanari , que dejó su puesto en las últimas horas. Se trata de un especialista en comunicación política, era hasta ahora gerente de Medios en la petrolera YPF .

El nuevo cambio es el segundo que se da en el área, después de que el viernes pasado el presidente Javier Milei eligiera como vocero al hasta ahora diputado nacional Adrián Ravier . Con esa decisión se desplazó a Manuel Adorni de la vocería, uno de los que detentaba junto al de jefe de Gabinete, que mantiene actualmente pese a los cuestionamientos y la investigación judicial.

Adorni anunció este atardecer: “Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa”. Fernández tiene reconocimiento en la comunicación política y buena valoración interna . Su designación, de hecho, era celebrada este lunes en distintas terminales del Gobierno.

Internamente hay expectativa por su llegada y el tándem que hará con Ravier, cuyo fuerte es la economía, en tanto que Fernández es especialista en comunicación política . Fernández, de 35 años, tiene más de una década en el área de medios, comunicación institucional tanto de gobierno, como de asociaciones sin fines de lucro. Parte de sus años de trabajo los hizo en el municipio de Lanús, junto a Néstor Grindetti , de Pro.

En diciembre de 2015 fue designado como director de prensa y luego Subsecretario de prensa y nuevos medios de Lanús. Durante los siguientes ocho años tuvo a su cargo la relación con medios, la administración de la pauta publicitaria, la comunicación de gestión, la agenda pública del intendente, protocolo, ceremonial y redes sociales oficiales. También participó en campañas electorales provinciales y nacionales .

Fernández es locutor nacional , egresado de Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER). En diciembre de 2023 fue convocado por Horacio Marín para desempeñarse como gerente de prensa y medios de YPF.

En sus primeros años de formación colaboró en las áreas de comunicación y prensa de entidades empresarias y sindicales como la Unión Industrial de Avellaneda , FAUPPA y la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas.

Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa. Fin. pic.twitter.com/ulMOWvb5zc

La designación de Fernández fue celebrada por Marín , quien consignó: “Gracias presidente Javier Milei por elegir a uno de mis mejores colaboradores para que lleve adelante esta tarea, Fabián es un gran profesional, comprometido y muy responsable. Felicitaciones en esta nueva etapa!“.

Adorni está complicado para seguir ejerciendo la comunicación del gobierno desde que en marzo pasado quedó en el centro de una serie de revelaciones sobre su patrimonio, por lo que es investigado por la Justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito .

Este lunes, luego de reunirse con Ravier en Casa Rosada, Adorni usó su cuenta de la red social X anunció la salida de Lanari, quien había llegado con él al área de Comunicación en diciembre de 2023. “Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos. En breve anunciaremos el nombre de su reemplazo , quien trabajará a la par del nuevo Vocero Presidencial", dijo.

Ravier se reunió este lunes con el jefe de Gabinete en la Casa Rosada para repasar los términos de su incorporación. Su designación fue una decisión del propio presidente Milei , quien mantiene con Ravier un vínculo directo y una relación personal con el primer mandatario.

El nuevo vocero y Milei se mostrarán juntos mañana en un evento de la Fundación Faro , de la que Ravier es uno de sus directivos. Será en la charla: “Ideas para una sociedad libre”, lo que oficiará como un debut junto al mandatario en su flamante cargo. La designación de Ravier buscó saldar, en la práctica, un problema puntual , pero a la vez compensar la interna libertaria.

El primer problema para los libertarios es, desde hace tres meses, la falta de un vocero. Adorni quedó completamente hackeado para ese cargo en medio de la investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito. El problema comunicacional se había extendido a las diferentes dependencias del oficialismo .

La elección de Ravier también buscó conformar a ambos lados de la feroz e infatigable interna libertaria entre Karina Milei y Santiago Caputo. De hecho, el nombre de Ravier fue bien recibido tanto entre los territoriales que responden a la secretaría General de Presidencia como a las filas celestiales que responden al asesor.

Fuente: La Nación