Marcos Senesi fue confirmado como nuevo jugador de Tottenham, con un video protagonizado por Osvaldo Ardiles

Marcos Senesi dará un nuevo paso en su carrera europea. Tottenham anunció este miércoles la incorporación del defensor argentino, que llegará al club londinense el 1 de julio tras finalizar su vínculo con Bournemouth. A los 29 años, el zaguero surgido de San Lorenzo desembarcará en uno de los equipos más importantes de la Premier League y compartirá plantel, y quizás también la zaga defensiva, con Cristian Romero .

La presentación tuvo un fuerte componente emocional. En el video difundido por la institución inglesa, el campeón del mundo con la selección argentina en 1978 y leyenda del club inglés, Osvaldo Ardiles , le da la bienvenida. Con pasos como jugador y entrenador, siendo campeón en ambos roles, Pitón relata su historia a Senesi: “ Era nuevo. Llegué a Tottenham en 1978. Fue difícil, pero cuando más pasaba el tiempo, encontraba más cosas en común. Luchamos mucho, pero jugamos con pasión y estilo. Londres se convirtió en casa. Tottenham, en una familia ”.

Con un perfecto inglés, le transmite un mensaje que busca resumir la identidad del club: “ Defendé esta camiseta. Dalo todo y nosotros siempre estaremos con vos ”. La pieza está acompañada de la frase “Welcome to our family” (“Bienvenido a nuestra familia”), una declaración de pertenencia para recibir al futbolista entrerriano.

Our shirt is yours now. Marcos Senesi, welcome to our family 🤍 pic.twitter.com/utnK4ZJQYT

En el comunicado oficial, Tottenham destacó la trayectoria y la experiencia internacional del central zurdo, de 1,84 metros, que pasó las últimas cuatro temporadas en Bournemouth y anteriormente vistió las camisetas de Feyenoord, cuando saltó a Europa desde el ciclón. El club remarcó además sus cualidades para la salida desde el fondo y su capacidad para desempeñarse en equipos con vocación ofensiva.

“ Es una sensación muy especial ser jugador de Tottenham Hotspur . Desde el primer momento, el club me mostró por qué me quiere y cuánto desea que forme parte de lo que está construyendo. Es algo emocionante y estoy deseando involucrarme”, expresó Senesi tras oficializarse el acuerdo.

El defensor también dejó en claro cuáles son sus objetivos en esta nueva etapa. “ Cada vez que pise el campo haré todo lo posible para que los hinchas se sientan orgullosos y para devolver al club al lugar al que pertenece. Quiero ganar títulos con Tottenham y haré todo lo que pueda para lograrlo ”, sostuvo.

La llegada del argentino cuenta con el respaldo de la nueva conducción deportiva y técnica de la entidad. Johan Lange , director deportivo de Tottenham, valoró especialmente su perfil competitivo. “ Marcos es un defensor que aporta una combinación de calidad, inteligencia y liderazgo . Su experiencia al más alto nivel, su serenidad con la pelota y su deseo de disputar cada balón lo convierten en una incorporación ideal para la manera en la que queremos jugar”, afirmó.

Por su parte, el entrenador Roberto De Zerbi destacó aspectos tácticos y futbolísticos de su nuevo refuerzo. “La experiencia de Marcos, su calidad con el balón y su espíritu competitivo nos fortalecerán defensivamente, además de darnos flexibilidad en la formación. Se siente cómodo en equipos que priorizan la posesión, interpreta muy bien el juego y tiene la personalidad necesaria para rendir en un contexto exigente”, señaló.

El técnico italiano también ponderó una característica que considera fundamental. “ Me encanta su mentalidad y su deseo de seguir mejorando. Tengo muchas ganas de trabajar con él y ver la gran contribución que puede hacer al equipo ”, agregó.

Our new #️⃣5️⃣ pic.twitter.com/DJ4I9DB63a

La apuesta de Tottenham se apoya también en los números que dejó el argentino durante la última temporada. Según los datos difundidos por el club, Senesi completó más de 2300 pases en la Premier League y ningún futbolista de campo registró más envíos largos exitosos que él, con 182 . Además, fue el marcador central con más asistencias del campeonato (5) y se ubicó entre los tres mejores jugadores de la competencia en intercepciones, bloqueos y despejes.

Nacido en Concordia, Senesi inició su recorrido profesional en San Lorenzo antes de emigrar a Feyenoord en 2019. En el club neerlandés disputó competencias europeas durante tres temporadas consecutivas y fue una pieza importante del equipo que alcanzó la final de la Conference League en 2022. Ese mismo año pasó a Bournemouth, donde terminó de consolidarse como uno de los zagueros argentinos de mejor rendimiento en Inglaterra.

La confirmación de su transferencia se produjo luego de que quedara al margen de la lista definitiva de la selección argentina para el Mundial. Sin embargo, su nombre continúa dentro del radar de Lionel Scaloni ante la necesidad de contar con alternativas en la zaga central. La lesión de Leonardo Balerdi abrió la puerta a distintas variantes y, aunque hoy corre desde atrás en la consideración del cuerpo técnico, su presente en la Premier lo mantiene entre los defensores seguidos de cerca por la selección.

Senesi se incorpora a una institución con una marcada huella argentina. Ese vínculo comenzó a fines de los años 70 con el mencionado Ossie , que llegó acompañado de Ricardo “Ricky” Villa , dos de los campeones del mundo en 1978 que dejaron una marca imborrable en el club. Décadas después, otros nombres del fútbol argentino continuaron esa historia, como Mauricio Taricco , Erik Lamela , Federico Fazio , Paulo Gazzaniga , Juan Foyth , Giovani Lo Celso y Alejo Véliz . En esta nueva etapa, tendrá como compañero a Cuti , uno de los referentes y capitanes del plantel.

El pase a Tottenham representa, en ese contexto, una vidriera todavía mayor para un futbolista que lleva varios años sosteniendo un rendimiento alto en Europa. Ahora tendrá el desafío de consolidarse en un club que busca recuperar protagonismo en Inglaterra, luego de pelear el descenso la última temporada, y volver a competir por objetivos importantes. Una nueva escala para un defensor que sigue construyendo su lugar entre los argentinos con mejor presente en el fútbol europeo.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación