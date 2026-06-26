MAR DEL PLATA: Tres detenidos, un kilo de cocaína y vehículos de alta gama secuestrados en un megaoperativo antidrogas

ZONALES





El megaoperativo antidrogas desplegado este viernes en el barrio Belgrano de Mar del Plata y zonas aledañas dejó como saldo tres personas detenidas y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y vehículos, algunos de alta gama.





Los procedimientos fueron realizados en el marco de una investigación encabezada por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi.





La causa, informaron fuentes policiales, se inició en diciembre de 2025 a partir de una comunicación presentada por la Delegación Mar del Plata de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense ante la Justicia Federal. Tras varios meses de tareas investigativas, este viernes se concretaron 18 allanamientos con epicentro en el barrio Belgrano.





Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos dos mujeres y un hombre. Además, en tres de los domicilios allanados se secuestraron distintas cantidades de cocaína: en uno de los búnkeres se hallaron 106 envoltorios preparados para su comercialización; en otro se incautaron cerca de 25 gramos de la sustancia; y en un tercer objetivo, dentro de un vehículo, los investigadores encontraron un ladrillo de aproximadamente un kilo de cocaína.





Durante los operativos también se secuestró dinero en efectivo y varios vehículos utilizados por los investigados, entre ellos algunos de alta gama.



