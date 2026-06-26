Más problemas para Morena Rial: la juzgarán por robo y amenazas en Córdoba

Después de pasar cinco meses detenida en el penal de Magdalena, Morena Rial obtuvo en marzo el beneficio de la prisión domiciliaria para cumplir su condena a tres años por robo. Pero ahora deberá enfrentar un nuevo juicio en Córdoba , también por robo, además de otros delitos.

La Justicia cordobesa confirmó la fecha de inicio del juicio que se le seguirá por el delito de robo, además de hurto, amenazas y coacción .

Según informó La Voz, la Cámara en lo Criminal y Corrección de 11ª Nominación de la ciudad de Córdoba, a cargo de la jueza María Susana Frascaroli, comenzará a juzgar a la influencer desde el 21 de septiembre en la capital provincial .

Rial está actualmente con prisión domiciliaria , luego de recibir una condena a tres años de prisión por una serie de robos en unas casas de San Isidro . Se acordó en un juicio abreviado , del que aún falta la homologación.

En Córdoba, solicitó una probation y una reparación económica de los daños, pero la medida fue rechazada por la Justicia.

Rial ofreció realizar tareas comunitarias y pagar a sus ex novios Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri (con quien tiene un hijo) $ 80.000 a cada uno, $ 300.000 a Rodrigo, el hermano de Facundo, y $ 40.000 a Norberto, padre de estos dos últimos.

El Ministerio Público Fiscal se expidió a favor, pero Facundo y Rodrigo, patrocinados por el abogado Carlos Nayi, rechazaron la probation por la magnitud del daño y por considerar "irrazonable" el monto de la reparación . Luego, la influencer ofreció aumentar a un millón de pesos la reparación de Rodrigo por el robo de celulares, lo que volvió a ser rechazado.

La Cámara 11° se expidió por la negativa en marzo y estableció que se lleve adelante un juicio , el que ahora tiene fecha de inicio.

Además del escándalo por los robos en San Isidro, Rial fue protagonista de otros varios en Córdoba . En 2022, Rodríguez la denunció por amenazas y por dañarle su auto junto a sus amigas Camila Yohana Velázquez y Ayelén del Valle Castro (ambas también enviadas a juicio).

Pocos meses después, la imputaron por haber hurtado siete celulares al local de su ex cuñado.

Las amenazas , según la acusación de la fiscalía, habían sido contra los Ambrosioni para evitar que la denunciaran por el hurto de celulares. Y también habría amenazado el padre de su hijo con que lo iba a mandar a asesinar y a quemarle su auto.

Fuente: Clarín