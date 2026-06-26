La foto que hizo caer a Lucía, la mujer policía acusada de integrar una banda de viudas negras: “Nos fuimos con las chicas”

“ Nos fuimos con las chicas y el shuu ” , decía un posteo en Facebook de una mujer, quien estaba en el asiento trasero de un auto con sus dos hijas y un niño. Esa foto, publicada hace más de una década, fue clave para que los investigadores pudieran llegar a una joven acusada de robarle a un hombre bajo la modalidad viuda negra.

La historia comenzó en la noche del 25 de abril cuando Cayetano S., de 64 años, arregló un encuentro con Lucía, de 31 años , a quien conoció a través de la aplicación de citas Bumble .

El hombre la pasó a buscar por una galería donde la mujer dijo que trabajaba. Luego fueron a cenar a un restaurante de Monte Grande.

La cita continuó en el departamento de él, ubicado en la zona céntrica de Quilmes.

Allí una cámara de seguridad del edificio captó el ingreso de ambos, a los besos y abrazos. El reloj marcó las 1.30 de la madrugada.

Dentro del departamento mantuvieron relaciones sexuales, según la denuncia. Luego, sirvieron un aperitivo y bebieron. Todo cambió de repente cuando el dueño del lugar fue hasta el baño y "se le apagó la luz y se quedó dormido", según describió a Clarín un investigador.

El robo ocurrió en Quilmes y la detuvieron en Ezeiza.

Horas más tarde, Cayetano despertó desorientado y sin entender qué había pasado. Un amigo fue hasta su casa porque había arreglado ir a jugar al padel y no contestaba los llamados.

El lunes fue hasta un hospital, donde quedó internado por un principio de intoxicación . Los análisis señalaron altas dosis de diazepina en sangre, una droga que ataca en el sistema nervioso y que tiene efecto de sedante. El síndrome confusional le duró hasta el viernes.

El hombre denunció además el robo de relojes, perfumes y hasta una valija, entre otras cosas que faltaron de su casa.

Las cámaras del edificio captaron el momento en que Lucía salía del ascensor con un buzo con capucha para ocultar su cara, llevando una valija, una mochila y un bolso . Eran las 3.34 de la madrugada del 26 de abril. Tras ello, subió a un auto gris en el que se fue.

De acuerdo a los investigadores, en esos bultos había 4 millones de pesos, 4.000 euros , perfumes, ropa, un celular, relojes y joyas.

El fiscal Javier Barrera -de la Fiscalía N° 2 de Quilmes- tomó la denuncia. Con la declaración de la víctima, comenzó a trabajar en la identificación de la sospechosa.

Fue una minuciosa investigación por parte del fiscal y su equipo, principalmente basada en el análisis de números de celular y perfiles en redes sociales. A través de ello, se logró saber quién fue la mujer que captó a la víctima, la drogó y le robó.

Lo primero que supieron fue a nombre de quién estaba registrado el celular de Lucía . La titular de la línea era una mujer.

Con ese número, el recorrido de las antenas dio que impactaron en Ezeiza, Monte Grande, Burzaco y el centro de Quilmes, en el horario donde se produjo el encuentro entre la víctima y la joven.

Cuando observaron sus redes sociales, notaron que no tenía las características físicas que había descripto la víctima, por lo que comenzaron a buscar sobre sus contactos.

En ese momento dieron con una familiar, de nombre Lucía Fernanda Dias Da Mota . En su perfil de Linkedin decía que era miembro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), donde estaba de licencia por motivos de salud.

Gracias a sus perfiles de TikTok e Instagram pudieron comprobar que se trataba de la misma joven que quedó registrada en las cámaras de seguridad del edificio donde vive la víctima.

Otra de las pruebas que validó el fiscal para solicitar la detención al Juzgado de Garantías N° 1 de Quilmes fue que la mujer tenía un negocio de venta de zapatos y zapatillas.

“Ella se encargaba de un emprendimiento de calzados” , relató la víctima en su denuncia.

Un tatuaje de una serpiente en su abdomen, y que la joven mostraba en varios videos que ella misma subía a sus redes, fue también otro punto importante para su identificación.

"Fer, hasta el día de hoy te quiero mucho a pesar de todo. Aprendí un montón de lo que vivimos que igual fue re lindo para mí. Sos la única mina de la que me enamoré en mi vida y me dolió mucho haberme separado de vos" , decía el presunto mensaje de una ex pareja que ella publicó en TikTok acompañada de fotos en un balcón.

Fuentes de la investigación confirmaron a Clarín que Dias Da Mota denunció tiempo atrás a su ex pareja por violencia de género.

Desde la PSA indicaron que Dias Da Mota ingresó a la fuerza en 2016 y en la actualidad se encontraba en tratamiento prolongado y tenía un sumario interno por no presentarse a trabajar.

Según la investigación, dejó de ir el 1° de julio de 2025 sin aviso a sus superiores y todavía figura en condición de activa en la fuerza.

Con la detención avalada, detectives de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado llevaron a cabo un operativo en la madrugada del miércoles en un domicilio de Ezeiza.

Dias Da Mota fue detenida en el lugar. En su poder encontraron dos valijas, una de ellas con una etiqueta con el nombre de la víctima; varios perfumes y seis relojes de alta gama y hasta las llaves de ingreso al edificio del hombre, además de otras pertenencias.

También la Policía bonaerense secuestró ropa similar a la utilizada al momento del hecho.

La principal hipótesis de los investigadores es que Dias Da Mota integra una organización de viudas negras que buscan a sus víctimas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Respecto a la joven, fue indagada por el fiscal Barrera por el delito de " robo simple ". La acusada se negó a brindar declaración y se solicitó su detención formal. La defensa solicitó su excarcelación ya que se trata de un delito de esa índole y tiene hijos a cargo.

En las últimas horas la fiscalía solicitó que sea nuevamente indagada por un agravante en el delito, al considerar que es miembro de una fuerza de seguridad. Al pasar a ser un robo agravado, se trata de un delito que no es excarcelable, por lo que continuará detenida si el juez de Garantías lo avala.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín