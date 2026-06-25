Manuel Contreras, electricista: “Una vez al mes tenés que apretar este botón del tablero de luz para evitar riesgos”

Aunque muchas personas lo ignoran y lo dejan olvidado durante años, el tablero eléctrico es uno de los elementos más importantes de la casa. En ese sentido, el electricista español Manuel Contreras explicó que hay una prueba sencilla para revisar su funcionamiento y evitar problemas.

Se trata del botón de test del disyuntor . Esta función, que suele estar indicada con la letra “T”, comprueba si el sistema responde correctamente ante una falla eléctrica. Al presionarlo, si todo funciona bien, el disyuntor debe saltar y cortar la luz .

Dentro de la instalación eléctrica, el disyuntor cumple una función fundamental: cortar la electricidad cuando detecta una falla en la corriente . De esta manera, ayuda a evitar descargas eléctricas y otros problemas vinculados a instalaciones defectuosas.

Por este motivo, para Contreras es fundamental comprobar el funcionamiento periódicamente. “Estos cuadros automáticos llevan un botón de test de prueba y es conveniente pulsarlo una vez al mes para ver que todo está bien . Basta con pulsar el botón y ver si saltan los disyuntores”, señaló.

Este botón permite verificar cómo reaccionaría el sistema ante una falla . Si al tocarlo el disyuntor corta la luz, la protección responde correctamente y no hay riesgos ante posibles fallas de la corriente.

Por el contrario, si al apretar el botón el disyuntor no salta, es una señal de que el sistema no funciona correctamente . Ante esta situación, la instalación eléctrica podría no estar protegida frente a una falla.

“Si hay algún error y los diferenciales no saltan significa que nuestra instalación no está protegida , lo que es un riesgo importante”, advirtió Contreras.

En ese contexto, no es recomendable manipular el tablero de luz, sino llamar a un electricista matriculado . Es aconsejable que estas fallas las revise un profesional, ya que se trata de un sistema de seguridad clave dentro del hogar.

Así, con un gesto muy simple, como apretar una vez al mes el botón de test del disyuntor, se puede detectar a tiempo si una de las protecciones eléctricas del hogar dejó de funcionar .

Fuente: TN