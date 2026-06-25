Echar bicarbonato y vinagre de manzana por el inodoro: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Los malos olores y la acumulación de residuos en el inodoro son problemas frecuentes en muchos hogares. En este contexto, una mezcla simple de bicarbonato de sodio y vinagre de manzana se convirtió en uno de los trucos caseros más recomendados para mantener la limpieza del baño sin recurrir a productos químicos agresivos.

El secreto está en la reacción que se produce cuando ambos ingredientes entran en contacto. La combinación genera una efervescencia que ayuda a desprender restos de suciedad , neutralizar olores y facilitar la limpieza de algunas superficies del inodoro.

Además, muchas personas utilizan esta mezcla como parte de una rutina de mantenimiento porque es económica, fácil de preparar y utiliza ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier cocina.

Es importante no mezclar estos ingredientes con lavandina u otros productos químicos, ya que podrían producir reacciones peligrosas.

Cuando el bicarbonato de sodio entra en contacto con el vinagre de manzana se produce una reacción química que libera dióxido de carbono , generando las características burbujas y espuma. Este efecto ayuda a desprender parte de la suciedad adherida y facilita la limpieza de algunas superficies del inodoro.

Además, muchas personas utilizan esta combinación como una alternativa casera para el mantenimiento periódico del baño, ya que permite refrescar el ambiente sin recurrir a productos con fragancias artificiales. Sin embargo, los especialistas recuerdan que no reemplaza una limpieza profunda ni desinfecta de la misma manera que los productos específicos diseñados para eliminar bacterias y gérmenes.

Aunque puede resultar útil para el mantenimiento habitual, no siempre es suficiente para resolver problemas más complejos. Evitá depender exclusivamente de este método cuando haya:

En esos casos puede ser necesario utilizar productos específicos o consultar a un profesional.

Con pequeños hábitos de mantenimiento y limpieza periódica, es posible mantener el baño en mejores condiciones y evitar la acumulación de suciedad y malos olores.

Fuente: TN