Manuel Adorni, sobre Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial: “Serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente”

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni , anunció a través de su cuenta de X que la Casa Rosada tendrá un nuevo vocero presidencial . Se trata de Adrián Osvaldo Ravier , quien hasta ahora se desempeñaba como diputado nacional por la provincia de La Pampa, de La Libertad Avanza (LLA).

La noticia llegó en medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno. La designación se conoció después de una reunión entre Adorni y el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos . De acuerdo a lo que pudo saber LA NACION , la decisión de nombrar al pampeano en el cargo fue una idea del Presidente .

A través de una publicación en su perfil en X , Adorni comunicó: “Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin”.

Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin. @AdrianRavier @JMilei

Instantes después, el mensaje fue replicado por Milei en su cuenta de la misma red social. “MAGA”, sumó el mandatario, en referencia a “Make Argentina Great Again” , inspirado en el lema de campaña de su par de Estados Unidos, Donald Trump: “Make America Great Again”.

Ravier es diputado por La Pampa de La Libertad Avanza (LLA) -con mandato hasta 2029- y economista . Ahora, su banca será ocupada por Martín Matzkin , de la misma provincia.

Ravier es miembro de la Sociedad Mont Pelerin, que fue creada por el economista Friedrich Hayek para extender los principios liberales. Para el nuevo vocero, actualmente los dos economistas más influyentes del mundo son Philippe Aghion , premio Nobel de Economía 2025, y Milei ; así lo reflejó en una publicación de X .

Los dos economistas más influyentes del planeta son: Philippe Aghion, premio Nobel de economía 2025 Javier Milei, Presidente de Argentina 👇 https://t.co/XFh14zPZYW

Ravier también es una de las autoridades de la Fundación Faro, el think tank libertario que preside Agustín Laje y donde el consultor Santiago Caputo ejerce influencia a través de su hermano mayor, Francisco.

Además, escribió junto al presidente Javier Milei el libro La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

Fuente: La Nación