Manejaba con 2,25 gramos de alcohol en sangre, atropelló a un nene, lo dejó grave y escapó: quedó detenido

Un nene de 9 años permanece en grave estado luego de haber sido atropellado por una camioneta en la ciudad entrerriana de Chajarí. El conductor del vehículo abandonó el lugar inmediatamente después del impacto, aunque más tarde regresó y terminó detenido luego de que un test de alcoholemia confirmara que tenía 2,25 gramos de alcohol por litro de sangre.

El episodio ocurrió este sábado por la tarde sobre la avenida 1° de Mayo al 2691. De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, por motivos que todavía son materia de investigación una camioneta Mitsubishi 4x4 de doble cabina, manejada por un hombre, embistió al chico.

Tras el choque, el automovilista se retiró de la escena. Sin embargo, tiempo después volvió al lugar, donde intervino el personal policial y le practicó el correspondiente control de alcoholemia.

Minutos más tarde se aclaró que el resultado del test fue positivo y con una cifra que superaba los dos gramos de alcohol por litro de sangre. De todas maneras, en Entre Ríos rige la ley de Alcoholemia Cero, lo que significa que cualquier resultado positivo constituye una infracción.

La víctima recibió las primeras asistencias en la zona y posteriormente fue trasladada de urgencia en ambulancia al hospital local. Allí, el médico de guardia constató que presentaba un traumatismo craneoencefálico (TEC) grave, además de una fractura de cráneo y otra de fémur. En ese contexto, indicaron que todavía restaba la realización de estudios de mayor complejidad.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de turno, Carolina Ezpeleta, quien ordenó la detención del conductor. El hombre fue alojado en la Comisaría N°1 de Chajarí mientras continúan las actuaciones judiciales.

En paralelo, las autoridades avanzan con las tareas para reconstruir la mecánica del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes en el caso.

Fuente: TN