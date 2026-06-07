Mahiques viaja a la reunión del GAFI en Paris y comparte estadía con Lijo, el juez que investiga a Manuel Adorni

En la semana en la que se espera que Manuel Adorni presente su declaracion jurada ante la Justicia, el ministro Juan Bautista Mahiques (Justicia) compartirá un cumbre del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en París, con el juez federal Ariel Lijo, que lleva adelante las causas devenidas sobre el crecimiento patrimonial del jefe de gabinete.

Mahiques tomará este domingo un vuelo hasta la capital francesa para participar durante toda la semana entrante de la actividad de una institución que busca consensuar instrumentos legales para combatir el lavado de activos o la financiación del terrorismo. Desde la cartera que encabeza el ex jefe de los fiscales porteños deslizaron que no fueron quienes invitaron al juez federal a participar del evento parisino y, elípticamente, atribuyeron que esa convocatoria a los organizadores del encuentro.

Como contó Clarín, el ministro y el juez, que debe decidir sobre la prueba contra Adorni que viene colectando el fiscal Gerardo Pollicita, compartirán varios días deliberaciones en la ciudad en la que por las noches brilla la Torre Eiffel. Pero también será parte de la comitiva argentina Juan Tomás Rodríguez Ponte , el exsecretario de Lijo y actual titular de la Dajudeco -el organismo de la Corte Suprema que vela por la seguridad de las escuchas judiciales- y candidato a recalar en el juzgado federal vacante de Lomas de Zamora, en los pliegos con los que el Ejecutivo aún espera completar decenas de vacantes en los tribunales federales.

La novedad se produce cuando bajó varios cambios la velocidad de la pesquisa que investiga a Adorni. Extraoficialmente, se hace saber que los abogados del ministro coordinador estuvieron acercando documentación en sede judicial que ayudaría a explicar el cambio que el funcionario registró en su modo de vida desde que asumió un cargo en el Estado, el 10 de diciembre de 2023.

Como sea, en el oficialismo apuestan a aliviar la situación judicial de Adorni que, al decir de más de un integrante del gabinete, correría por fuera de su suerte política: es decir, las tardías aclaraciones que pueda hacer en la Justicia no alcanzarían para levantarle el veto de una gran parte de la sociedad. Los sondeos de opinión siguen arrojando números llamativos en la caída de la imagen del otrora ganador de las elecciones porteñas, en mayo de 2025.

En el Gobierno destacan que Mahiques concurre en forma institucional a una reunión como la cumbre del GAFI, con la que el Ejecutivo logró anudar acuerdos desde los tiempos de Mauricio Macri en la Presidencia. Una calificada fuente oficial consultada sostuvo que en estos eventos "en general se hacen algunas declaraciones conjuntas o una resolución que luego Argentina adherirá".

Pero más allá de lo formal, no deja de resultar sugerente el ministro, u n conocido miembro de la "familia judicial" que supo trabajar en el juzgado de Lijo , comparta un encuentro en París con el magistrado que tiene a su cargo la causa judicial que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de gabinete. De hecho, en ese órgano judicial también trabajó el actual viceministro Santiago Viola , íntimo de Karina Milei quien casualmente trabó amistad con el hijo de "Coco" Mahiques en esas oficinas de Comodoro Py. A la postre, fue el encargado de sugerir su nombre a la jefa de LLA para que defina al sucesor de Mariano Cuneo Libarona.

También ese juzgado lleva adelante otra pesquisa originada a raíz de una denuncia de la diputada Marcela Pagano. Se trata del expediente que indaga sobre los contratos de la consultora + Be de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, y sus vínculos comerciales con firmas tercerizadas para dar servicios a empresas estatales.

Fuente: Clarín