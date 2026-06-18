Madariaga refuerza los controles nocturnos en caminos rurales para prevenir delitos

MADARIAGA





El Comando de Prevención Rural de General Madariaga informó que intensificará los operativos de control vehicular y patrullaje preventivo durante la noche en distintos caminos rurales del distrito, en el marco de las políticas de seguridad impulsadas para reforzar la prevención del delito en el sector agropecuario.





Según se indicó oficialmente, las acciones estarán orientadas a fortalecer la presencia policial en las zonas rurales, prevenir delitos contra la propiedad, desalentar la circulación de personas y vehículos en situaciones sospechosas, detectar infracciones a la normativa vigente y brindar mayores condiciones de seguridad a productores, trabajadores y vecinos.





Los procedimientos se desarrollarán de manera dinámica y aleatoria en diferentes puntos estratégicos de la jurisdicción. Durante los operativos se realizarán identificaciones de personas, controles de documentación vehicular, verificaciones de cargas transportadas y fiscalizaciones relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones vigentes.





Desde la dependencia remarcaron además la importancia de la colaboración de la comunidad rural para el éxito de las tareas preventivas. En ese sentido, destacaron que el aporte de información y la comunicación inmediata de situaciones sospechosas constituyen herramientas fundamentales tanto para la prevención como para el esclarecimiento de hechos delictivos.

Las autoridades señalaron que el objetivo es continuar fortaleciendo la seguridad en el ámbito rural y preservar la tranquilidad de quienes desarrollan actividades productivas en el partido de General Madariaga.





Ante cualquier situación sospechosa, los vecinos pueden comunicarse con la Guardia de Patrulla Rural al 2267-518843 o llamar al servicio de emergencias 911.