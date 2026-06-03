MADARIAGA: Denunciaron el hurto de una bomba centrífuga en un predio ferroviario

MADARIAGA





Un hecho de hurto fue denunciado en las últimas horas en un predio vinculado a Trenes Argentinos de General Madariaga, luego de que trabajadores advirtieran la desaparición de una bomba centrífuga que se encontraba almacenada dentro de un tanque de agua.





De acuerdo con la denuncia, el elemento sustraído era una bomba centrífuga de un cuarto de caballo de fuerza, de color celeste, que había sido guardada en su caja dentro de un tanque de agua ubicado en un galpón del campamento ferroviario situado en la zona de Avenida San Martín y Rivadavia.





El faltante fue descubierto mientras personal realizaba tareas de mudanza y traslado de materiales hacia la localidad de Las Armas. Al abrir el tanque donde se encontraba guardado el equipo, los trabajadores encontraron únicamente la caja vacía.





Según se informó, la última vez que se había observado la bomba en el lugar fue hace aproximadamente seis o siete meses, ya que permanecía almacenada dentro del tanque desde entonces. El denunciante indicó además que el recipiente no presentaba daños ni signos de violencia, debido a que posee una tapa a rosca que puede abrirse con facilidad.





La bomba se encontraba ubicada dentro de un tanque de agua instalado sobre el techo del galpón, a unos dos metros de altura. A pesar de ello, no se detectaron otros faltantes en el predio.