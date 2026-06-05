MADARIAGA: Choque entre un auto y un utilitario dejó una persona herida

MADARIAGA





Una fuerte colisión se registró esta mañana en la esquina de Moreno y Güemes, en General Madariaga, y dejó como saldo una persona herida.





El siniestro involucró a un Chevrolet Onix y una Fiat Qubo, que por causas que son materia de investigación impactaron en plena intersección y terminaron sobre la vereda.





Al momento del choque se registraba una tenue lluvia que mantenía el asfalto húmedo, situación que podría haber influido en la maniobra, aunque las circunstancias del hecho aún no fueron establecidas oficialmente.





Afortunadamente, un desnivel existente entre la calle y la acera evitó que el utilitario continuara su recorrido e impactara contra la vivienda ubicada en la esquina.





Como consecuencia del accidente, uno de los conductores debió ser trasladado al Hospital Municipal para una mejor atención médica.





En el lugar trabajó personal policial y efectivos de Policía Científica para determinar cómo se produjo el siniestro.