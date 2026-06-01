Madariaga avanza con la limpieza de canales para prevenir inundaciones

MADARIAGA





La Municipalidad de General Madariaga continúa con los trabajos de limpieza y mantenimiento de los canales a cielo abierto que permiten el correcto escurrimiento del agua en distintos sectores de la ciudad.

Actualmente las tareas se desarrollan en los canales ubicados sobre la colectora y en aquellos que atraviesan la Ruta 56 con salida hacia los campos. Desde la Secretaría de Servicios Generales y Mantenimiento destacaron que se trata de conductos fundamentales para el drenaje de gran parte del agua de lluvia que se acumula en el distrito.

Los trabajos se realizan con dos palas cargadoras pertenecientes al corralón municipal. Una vez finalizada esta etapa, las cuadrillas continuarán las tareas en el canal ubicado sobre la calle 33.

Desde el área remarcaron que estas intervenciones se llevan adelante dos veces al año y forman parte de un plan permanente de mantenimiento que también incluye la limpieza diaria de alcantarillas y bocas de tormenta.

Según indicaron desde el municipio, estas acciones han permitido mejorar significativamente el drenaje urbano y reducir los problemas de anegamientos e inundaciones que afectaban a distintos barrios años atrás.

No obstante, las autoridades recordaron que el compromiso de los vecinos también resulta fundamental para el correcto funcionamiento del sistema. Por ese motivo reiteraron el pedido de no arrojar residuos en los canales a cielo abierto, respetar los cronogramas de recolección y seguir las recomendaciones emitidas por la comuna para contribuir al cuidado del ambiente y la prevención de inconvenientes durante las lluvias.