Los mensajes de la política por la muerte del Indio Solari

El legendario cantante de rock Carlos ‘Indio’ Solari murió este viernes en su domicilio de Parque Leloir a los 77 años a raíz de una descompensación. El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota no era ajeno a la política y se mostró en los últimos años con distintos dirigentes del peronismo.

En ese marco, políticos de distintos espacios los despidieron en las redes sociales. El expresidente Alberto Fernández expresó en su cuenta de X: “Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados”.

“Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con distintas generaciones de argentinos. Mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, agregó.

Hoy nos dejó el Indio Solari. Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados. Un artista coherente que se mantuvo fiel a sus principios y conectó como pocos con… pic.twitter.com/RjW34bmCLc

Por su parte, la senadora bonaerense y extitular de AySA Malena Galmarini posteó: “Y te fuiste… cantando. Acompañaste mucho mi adolescencia y te quedaste en mi vida . Te vamos a extrañar y en ese momento pondremos tus canciones, entrevistas… ¡ seguiremos haciendo pogo en tu honor ! ¡Hasta siempre, Indio querido! Sos leyenda".

Y te fuiste… cantando. Acompañaste mucho mi adolescencia y te quedaste en mi vida. Te vamos a extrañar y en ese momento pondremos tus canciones, entrevistas… seguiremos haciendo pogo en tu honor! Hasta siempre, Indio querido! Sos leyenda. pic.twitter.com/DcU7tQo8q3

“Los ídolos populares viven para siempre. Gracias por todo, Indio”, escribió por su parte su esposo y exministro de Economía Sergio Massa .

Los ídolos populares viven para siempre. Gracias por todo, Indio. pic.twitter.com/CPj0MHI9K4

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , afirmó: “Es un día triste, tristísimo para miles, cientos de miles de ricoteros, entre los que me considero uno”.

“Despedimos hoy al ‘Indio’ y la verdad es que despedimos a un artista, pero sobre todo a un héroe argentino”, expresó el mandatario provincial al encabezar la apertura del V Congreso de Políticas para la Igualdad, organizado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad.

Para Kicillof, el fallecido artista fue “alguien que le dio lenguaje, poética, que le dio voz a una generación , a varias generaciones, de argentinos y argentinas”. “Y nos deja banderas: la de la verdadera libertad, de la alegría y del futuro”, subrayó.

Por lo que aclaró durante su discurso que “no podía dejar de plantear un homenaje al ‘Indio’ Solari”.

En tanto, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , lo despidió en redes y habló de su legado como artista. “Hoy despedimos a un grande de la música argentina. El Indio Solari será siempre una de las figuras más trascendentes de la música argentina”, indicó el mandatario provincial.

Y sumó: “Su obra supo interpretar los sueños, las inquietudes y las luchas de generaciones enteras, dejando un mensaje profundamente humano y comprometido con su tiempo. Su legado artístico y cultural permanecerá vivo en cada canción, en cada recital donde se escuche su música y en la memoria de un pueblo que hizo suyas sus palabras. Hasta siempre, Indio”.

Hoy despedimos a un grande de la música argentina. El Indio Solari será siempre una de las figuras más trascendentes de la música argentina. Su obra supo interpretar los sueños, las inquietudes y las luchas de generaciones enteras, dejando un mensaje profundamente humano y…

A su vez, el exministro de Seguridad Aníbal Fernández recordó: “De aquella charla con ganas, en tu casa este 31 de marzo. Tu compromiso con la vida y ese rato tan largo charlando de nada y de todo, el recuerdo de formar parte de las cápsulas para entrar a los recitales, cuando en Mendoza me dedicaste Etiqueta Negra y ahora, tus dos abrazos cuando aprontándome para irme de tu casa, me acompañaste hasta la puerta . Por primera vez me dijiste de sacarnos una foto. Te quiero mucho amigo”.

Que horror querido amigo... De aquella charla con ganas, en tu casa este 31 de marzo. Tu compromiso con la vida y ese rato tan largo charlando de nada y de todo, el recuerdo de formar parte de las cápsulas para entrar a los recitales, cuando en Mendoza me dedicaste Etiqueta… pic.twitter.com/nwS7OHhRNy

Hasta ahora, el único funcionario del gobierno de Javier Milei en pronunciarse fue el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli , con un escueto mensaje. “Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD”, señaló en su cuenta de X.

Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD. https://t.co/S3J6dPAFaO

En tanto, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, alfil de Elisa Carrió , expresó: “Gracias por tanto rock, por tanta poesía y por haber convertido en palabras y música emociones, rebeldías y preguntas que marcaron a generaciones enteras. Para muchos de los que atravesamos la adolescencia y la juventud en los años 90, tus canciones fueron mucho más que música. Nos acompañaron en la escuela secundaria, en la construcción de los centros de estudiantes y en nuestros primeros pasos en la participación y el debate político ”.

“Tus letras nos acompañaron en ese camino de descubrir quiénes éramos y quiénes queríamos ser . También nos enseñaron que la poesía podía habitar el rock y que la cultura podía ser una forma de resistencia. Nos quedan tus canciones y una obra inmensa que nos seguirá acompañando. Y como cantaste tantas veces, ‘Un ángel para tu soledad’. Volá alto, Indio” , agregó.

Hasta siempre, Indio Solari. 🖤 Gracias por tanto rock, por tanta poesía y por haber convertido en palabras y música emociones, rebeldías y preguntas que marcaron a generaciones enteras Para muchos de los que atravesamos la adolescencia y la juventud en los años 90, tus… pic.twitter.com/rVkl17eg9A

El ministro de Infraestructura y Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, acotó: “El Indio es cultura popular argentina. Su música, su poesía y una manera única de mirar la realidad con sus letras trascendió generaciones. Nos enseñó que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todo el pueblo ricotero. Las despedidas son esos dolores dulces”.

El Indio es cultura popular argentina. Su música, su poesía y una manera única de mirar la realidad con sus letras trascendió generaciones. Nos enseñó que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todo el… pic.twitter.com/CM9okg6KW2

Solari no era ajeno a la política. En los últimos años le manifestó su apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner y criticó la decisión de la Justicia de condenarla a seis años de prisión por la causa Vialidad. “Yo pocas heces vi operativos, en circulación exigida, como los que sufrió en otros momentos, pero en este momento han pasado una línea muy… Estoy hablando de la Justicia. Ha pasado algo muy grave: que no le han dejado derecho a defenderse, a su defensa, y esto es gravísimo ”, había dicho el fallecido artista en un audio enviado a C5N .

Además, en septiembre del año pasado visitó a la exmandataria en su domicilio en San José 1111. La imagen fue compartida por el hijo de la extitular del Ejecutivo, Máximo Kirchner .

También en tono político criticó al presidente Javier Milei en 2024. “No sé si un loco-loco o un loco que es mascarón de proa de algunos intereses”, dijo el artista. Agregó que nunca pensó que “un tipo con una motosierra llegara” al Ejecutivo nacional.

“Esa gente cumple un rol hasta que lo cuelgan boca abajo en una plaza, que no sé si nuestro pueblo ya lo ha hecho y no nos fue bien. Es difícil sacarle el poder a los poderosos”, continuó el cantante entonces en diálogo con AM 530.

Solari cuestionó: “Me extraña que gente que hizo el secundario nomás crea que hay que darle más tiempo a este tipo. Cuando lo ven hablar y las cosas que dice…” .

El cantante fue hallado muerto este viernes en su domicilio de Parque Leloir. Tenía 77 años y padecía mal de Parkinson. Los médicos declararon su muerte a las 8.30, tras ser hallado cerca de su pileta techada por su cuidadora.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Lucio Rivero , dispuso que se le realice una autopsia con el fin de determinar lo ocurrido.

En febrero, sus allegados y familiares habían desmentido , a través de su cuenta de Instagram, que el cantante hubiera sufrido un ACV y aclararon que se estaba sometiendo a chequeos de rigor.

Fuente: La Nación