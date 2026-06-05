Dónde será el velatorio del Indio Solari: el Gobierno evalúa qué lugar puede disponer para la despedida del cantante

Ante la conmoción en la Argentina por la muerte del Indio Solari , el Gobierno evalúa por estas horas qué lugar puede ofrecer a la familia para realizar el velatorio público del cantante de rock, según pudo confirmar LA NACION de altas fuentes de la Casa Rosada. En las cuentas oficiales del músico anunciaron que la despedida se hará mañana , pero todavía no precisaron el sitio de la convocatoria.

Este viernes ingresaron pedidos a Martín Menem para que preste el Congreso. No obstante, el presidente de Diputados refirió que el Palacio Legislativo “no reúne las condiciones” para un evento de esta magnitud.

Debido a la gran cantidad de fans que el Gobierno espera que se movilicen desde distintos puntos del país, debatían cuál es el lugar más apropiado para garantizar la seguridad y, al mismo tiempo, empatizar con la familia y habilitar un velorio abierto. Según pudo saber LA NACION , dentro de los predios que ven con buenos ojos para ofrecer a los allegados del cantante está el de Tecnópolis .

Pese a eso, actualmente en la Casa Rosada se mantienen expectantes debido a que calculan que, como hay una intervención de la Justicia, que dispuso la realización de una autopsia ya que Solari fue encontrado muerto en la pileta de su casa, esos procedimientos tomarán de mínima 24 horas más. Hasta que finalicen esas tareas, es la provincia de Buenos Aires la encargada del cuidado de la casa de Parque Leloir y de las inmediaciones, donde ya llegaron grupos de fanáticos.

Fuentes oficiales indicaron que, cuando la familia del cantante disponga, se intentará establecer un puente para charlar posibilidades sobre su despedida pública.

En esa misma línea se expresó Menem hoy. “Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida. Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud ”, manifestó el titular de Diputados.

“Con la mayor y absoluta predisposición, el gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado. Que en paz descanse", concluyó.

Ya conocida la noticia del fallecimiento del Indio a los 77 años, encargados de seguridad de distintos gobiernos provinciales se comunicaron con funcionarios de la Casa Rosada para preguntar qué operativo se iba a disponer , debido a que observaban que se moverá una gran cantidad de colectivos hacia la Capital para la despedida del exlíder de los Redonditos de Ricota.

“La movilización va a ser masiva. Estamos pensando alternativas para poner a disposición, con la seguridad por encima, por la enorme cantidad de seguidores. Hubo consultas también desde las provincias”, explicaron desde el Gobierno ante LA NACION .

“Vemos que pueden llegar a Capital muchísimos micros. El Gobierno va a colaborar. Estamos evaluando el lugar”, añadieron.

A comienzos de la tarde, en el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, estaban abocados a la estrategia para contener a los cientos de fanáticos que pretenden darle el último adiós a Solari. Asimismo, había comunicaciones con otras áreas de la Casa Rosada y de Diputados para ultimar definiciones.

En el comunicado oficial que difundieron en las redes del cantante explicaron que primero habrá una despedida íntima para la familia, a la vez que avisaron: “La despedida del Indio tendrá lugar mañana sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber. Gracias por el amor y la paciencia”.

Este viernes ingresó a la Cámara de Diputados un pedido de Unión por la Patria, firmado por el titular de la bancada, Germán Martínez, y por Cecilia Moreau (Frente Renovador) y Paula Penacca (La Cámpora), con el fin de solicitarle a Menem que ponga a disposición las instalaciones de la Cámara baja.

“Tal como se ha obrado históricamente en otros casos con grandes figuras de nuestra cultura popular, consideramos que esta Casa debe estar abierta y a disposición para honrar su legado”, sostuvieron en la nota.

Ante la inmensa pérdida del Indio Solari, proponemos que las instalaciones de la Cámara de Diputados de la Nación sean puestas a disposición de su familia para que el pueblo argentino le exprese su último adiós. Solicitud presentada al Presidente de la HCDN, Martín Menem. ⬇️ pic.twitter.com/VMtYa1ME4G

Integrante de esa bancada, el diputado nacional Máximo Kirchner -habitué de la casa del Indio en Parque Leloir- se acercó al lugar apenas se conoció la muerte del músico.

En tanto, el diputado radical Pablo Juliano , del bloque Provincias Unidas, también ingresó una solicitud similar a la del peronismo. “Un artista tan influyente, masivo y popular tiene que poder ser acompañado por la sociedad”, dijo.

La chance de realizar el velatorio en el Congreso ya quedó descartada por Menem.

Presenté una nota ante las autoridades de la Cámara de Diputados para en el Congreso se pueda dar el último adiós al Indio, si así la familia lo decide. Un artista tan influyente, masivo y popular tiene que poder ser acompañado por la sociedad. pic.twitter.com/TV80mTxvOu

Identificado políticamente con el peronismo y, en las últimas décadas, con el kirchnerismo, Solari fue crítico del presidente Javier Milei y de su gestión.

Ante su muerte, de parte del Gobierno lo recordó el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli , quien escribió en X: “Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD”.

Más tarde, en la página oficial de la Presidencia, en el sector de Cultura, emitieron un comunicado con el título La Secretaría de Cultura de la Nación despide al Indio Solari.

“Con profundo pesar, la Secretaría de Cultura de la Nación despide a Carlos “Indio” Solari y acompaña a sus seres queridos. El gran ícono de la música argentina falleció esta mañana en el barrio bonaerense de Parque Leloir a los 77 años de edad", indica la nota de prensa.

El texto recuerda la historia y la obra del Indio. “Como cantante, compositor y principal referente de Los Redondos, desarrolló una obra que trascendió el ámbito musical para convertirse en parte del imaginario popular argentino . Su voz inconfundible, sus letras cargadas de referencias sociales y culturales , y una personalidad alejada de la exposición mediática contribuyeron a construir una figura de dimensión mítica ”, escribieron desde el área de Cultura del gobierno de Milei.

Además sumaron un repaso por sus temas más conocidos y concluyeron: “Su obra, su mirada artística y una relación única con su público dejaron una huella imborrable en la cultura argentina”.

Fuente: La Nación