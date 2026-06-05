El crimen de Agostina: un nuevo detenido, críticas al operativo y el video que apunta a que hay más implicados

Osvaldo Fassetta (47), quien vivió en la misma casa que Claudio Barrelier (33), donde se cree que mataron a Agostina Vega (14), quedó detenido este jueves por encubrimiento agravado, tras lo cual su defensor cuestionó el operativo dispuesto por el fiscal y llevado a cabo por la Policía: "Fue el mismo escándalo que con el famoso perejil del caso de Nora Dalmasso ", dijo a Clarín el abogado Eduardo Allende.

En la puerta de la Jefatura de Policía de la ciudad de Córdoba, adonde su defendido fue trasladado esposado, el letrado se refirió así al caso del pintor Gastón Zárate, quien al comienzo de la investigación del crimen de Dalmasso (51) en Río Cuarto pasó unas horas preso y luego fue liberado por falta de pruebas.

A su vez, en las últimas horas se conoció que el fiscal de la causa, Raúl Garzón, obtuvo imágenes de video que muestran un Volkswagen Gol gris y una moto que pasaron el domingo 24 de mayo a la madrugada por la casa de Barrelier, lo que refuerza la hipótesis de que el principal acusado no actuó solo.

De acuerdo a esa filmación, dos de los ocupantes de esos vehículos ingresaron a la vivienda con llave o bien la puerta estaba abierta

Respecto a ese video, Allende dijo que su cliente le comentó que unos policías se le mostraron y lo golpearon para que diga quienes eran las dos personas que bajaron del Gol gris.

"Es un video donde se ve un Gol color oscuro, del que se bajan dos personas, uno alto y uno más bajo, encapuchados. El más alto abre la puerta. O sea era una persona que conocía o tenía la llave de la casa y entra el domingo a las cuatro de la mañana. Y le preguntan a mi cliente si no saben quiénes son", recordó el abogado.

Y señaló: "En Córdoba, los fiscales por lo general, cuando no tienen nada que hacer hacen algo como para justificar algo y dictan prisiones preventivas".

Sobre le material genético supuestamente hallado en la casa de Barrelier, el abogado indicó: “Si yo duermo en esa cama, viene la Policía y saca el colchón, ¿huellas de quien pueden encontrar? Del que duerme en esa cama. Después él no estuvo , llegó el domingo y él dice que lo que le pareció raro ni siquiera el colchón, le pareció raro que él había dejado una frazada gris oscuro y encontró una frazada blanco, nada más”.

Según el defensor, Fassetta " tiene pruebas que estuvo trabajando en el quiosco y la fiscalía también la tiene porque hay una panadería al lado" y las las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese local "fueron secuestradas y demuestran que estuvo por lo menos hasta las cuatro de la mañana en ese lugar."

Allende aclaró que a Fassetta lo acusan de "encubrimiento, no como coautor" del femicidio y criticó el operativo con el que detuvieron a su defendido : "Escucho por teléfono que le dicen a mi cliente 'te tenemos que llevar hasta la comisaria hasta la jefatura para que amplíes el testimonio'. Y después me llama y me dice ´me están pateando la puerta porque dicen que me estoy queriendo fugar y no los atiendo, pero me estaba cambiando´".

"Estuvieron como diez minutos sentados arriba de un auto hasta que llegó el papel (con orden de detención) porque estos policías fueron sin el papel a buscarlo", agregó.

"El fiscal me dijo que tenía comunicaciones entre mi cliente y la madre de la nena, Melisa Heredia, supuestamente con la voz de mi cliente que le dice: 'La niña estaba durmiendo, quédate tranquila'. Pero mi cliente estuvo con la madre. Él lo dijo, se lo dijo a varios de ustedes hoy a la tarde", cerró.

Por su parte, Fassetta fue alojado en la Unidad Judicial 13, al tiempo que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín