Los mejores memes tras la temprana eliminación de Uruguay en el Mundial: Muslera y Bielsa, en el ojo de la tormenta

El partido entre España y Uruguay en el Mundial 2026 apareció como uno de los cruces más atractivos del torneo, con equipos con grandes figuras y mucho en juego para ambos equipos del Grupo H. A partir de este importante cruce, los usuarios en las redes sociales mostraron todo su humor con diversos memes. Tras confirmarse la derrota y eliminación del conjunto de Bielsa, estallaron los memes.

España llegó como líder del grupo tras empatar 0-0 con Cabo Verde y golear 4-0 a Arabia Saudita. Los dirigidos por Luis de la Fuente llegaban holgados por su buen juego y son uno de los favoritos para quedarse con la competición.

Uruguay, en cambió, se presentó al partido con muchas dudas futbolísticas luego de los dos primeros partidos (1-1 con Arabia Saudita y 2-2 con Cabo Verde).

El foco de los memes estuvo en el técnico Marcelo Bielsa y en Muslera, el arquero que cometió un error en el único gol y salió reemplazado en el entretiempo .

El vestuario de Uruguay si ya estaba caldeado: pic.twitter.com/X7svCssZTY

Muslera: - No me quemes, Marcelo 🙏🏻 Bielsa sacandolo en el entretiempo: pic.twitter.com/lkcL2FmpcO

Homenaje a Muslera https://t.co/FXu0j0kKb4

BIELSA SACO A MUSLERA EN EL ENTRE TIEMPO, LO QUE VA A SER ESE VESTUARIO POR FAVOR pic.twitter.com/htp89ACcgv

Muslera queriendo entrar al vestuario en el entretiempo pic.twitter.com/tWfCzvT18k

Los Uruguayos: “Tenemos que ganar a España como sea o estamos eliminados” Muslera: pic.twitter.com/S2psfgqiTp

El entrenamiento de Muslera para el mundial pic.twitter.com/UwaJ3vLzwp

No tenes corazón si queres que Uruguay pierda con España. Yo: pic.twitter.com/vlzcvmsU5W

Hoy le ganamos a España, nos aseguramos la clasificación y quedamos primeros pic.twitter.com/SJXBJEo3VQ

El partido España y Uruguay es a las 2:00 de la mañana... (Hora de España) Me parece tan dantesco que ni siquiera intenten adaptar los horarios para que en ambos países podamos verlo a una hora en la que estemos jodidamente DESPIERTOS... En fin. Un partido que no voy a ver. pic.twitter.com/swUMNbINon

Spain vs Uruguay 1am ke pic.twitter.com/HL6p5pp8UT

La patada más tranquila que espero de Uruguay cuando el marroquí Lamine Yamal se ponga a pisar la pelotita pic.twitter.com/y4WP5wYJGZ

hoy juega Uruguay pic.twitter.com/OsAiv5GCEX

Uruguay queriendo pasar como mejor tercero pic.twitter.com/cygEN67G4l

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Fuente: La Nación