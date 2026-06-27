Video: así fue el accidente en el que murió Ernestina Pais

Ernestina Pais murió este viernes 26 de junio a los 54 años. Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que manejaba su vehículo cuando cruzó un paso a nivel y fue atropellada por un tren en San Isidro . En las horas posteriores al accidente, circuló un video de una cámara de seguridad de una casa lindera del cruce de vías donde se ve a la formación arrastrar el auto en el que viajaba la conductora .

Pais conducía su Honda City negro cuando cruzó el paso a nivel ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, correspondiente al su ramal Tren de la Costa del tren Mitre, con la barrera baja. Según se pudo constatar, el impacto fue del lado del conductor y la conductora fue la única que murió en el siniestro .

En las imágenes se puede escuchar la bocina del tren y el ruido del impacto de la formación contra el vehículo, el cual fue arrastrado al menos 50 metros sobre las vías . A su vez, las fotografías evidencian en lugar y la fuerza del choque.

La Policía Científica y la Fiscalía de San Isidro trabajan en el lugar para determinar los detalles del siniestro , mientras que los peritos forenses ya realizan la autopsia de Pais que se conocerá en las próximas horas.

La periodista fue una figura de la radio y la televisión argentina . Entre los hitos de su carrera, se destacó como la conductora del programa de televisión Caiga Quien Caiga ( CQC ) - lo que la volvió la única mujer en la conducción del ciclo- ; anteriormente había formado del panel de Mañanas Informales , por Canal 13, con Jorge Guinzburg . Comenzó a colaborar con este último entre fines de los 90 y principios del 2000 en el histórico ciclo La Biblia y el Calefón . También estuvo al frente de Desayuno Americano y fue panelista de Intratables .

Durante los últimos años, Ernestina Pais sufrió diferentes accidentes de tránsito . El último fue en marzo , en el barrio de Vicente López, cuando la periodista se trasladaba en el mismo vehículo en el que tuvo el accidente de este viernes por avenida del Libertador, entre Las Heras y Lavalle. En aquella ocasión, chocó contra un Alfa Romeo blanco , lo que causó abolladuras en ambos vehículos.

En ese entonces se negó a realizar el test de alcoholemia . Desde entonces y según confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte bonaerense, estaba inhabilitada para conducir hasta el 8 de octubre de 2027 .

Fuente: La Nación