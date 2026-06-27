A 27 años de El club de la pelea: el reencuentro viral de Brad Pitt y Edward Norton en el partido de EE. UU.-Turquía

A pesar de haber perdido el último partido de la fase de grupos, Estados Unidos se clasificó primero del grupo D a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 . El jueves 25 de junio, el seleccionado local cayó 3-2 frente a Turquía en el Estadio Los Ángeles de la ciudad de Inglewood y, si bien el resultado no fue el deseado, el encuentro contó con presencias de lujo. Los actore s Brad Pitt y Edward Norton dijeron presente en uno de los sectores VIP y emocionaron a todos con un reencuentro de El club de la pelea (Fight Club) a casi 27 años de su estreno.

Las cámaras captaron a Pitt y Norton charlando animadamente en uno de los palcos durante el partido de los Estados Unidos y Turquía y las imágenes no tardaron en viralizarse. Y es que no es usual ver a los protagonistas de la aclamada película de David Fincher juntos en un evento deportivo.

👊🏼 ¿ES LA COPA DEL MUNDO O ES EL CLUB DE LA PELEA? 😱 Brad Pitt y Edward Norton vieron juntos el partido y así deliraron con el 1-0 de Estados Unidos ante Turquía. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/5ZbbFnNt8r

Ambos coincidieron en el partido, alentaron al equipo dirigido por Mauricio Pochettino y gritaron los goles a todo pulmón. Mientras el protagonista de Troya lució una camiseta de su seleccionado y un piluso, el actor de Birdman optó por una remera de Radiohead.

Los fanáticos quedaron fascinados con el reencuentro y no tardaron en reaccionar con claros guiños al film. “Es Edward Norton y está solo. Algunos no lo entenderían”; “Edward Norton hablando solo en el Mundial”; “¿Pagó entrada Brad Pitt o sigue siendo una alucinación de Edward Norton? Edward Norton hablando con él mismo”; “Ahí solo está El Narrador”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en X.

¡QUÉ CAMISETA TE SACASTE, PARIS! La modelo y nieta de Conrad Hilton, que usó la casaca de EEUU de 1994, puso la Trionda en la previa del partido entre Estados Unidos y Turquía. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/UI5ocPkGNQ

Pitt y Norton no fueron las únicas celebridades que dijeron presente en el Estadio Los Ángeles. En los palcos también estuvieron el director James Cameron y los actores Jesica Alba, Owen Wilson y Colin Farrell, y Paris Hilton fue la encargada de ingresar la pelota a la cancha antes de que comenzara el encuentro.

¿Cómo sigue el camino para los Estados Unidos en esta Copa del Mundo? Su próximo partido por los 16avos de final es el miércoles 1 de julio a las 19 (hora argentina) frente a Bosnia y Herzegovina en el Levi’s Stadium de San Francisco.

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Fuente: La Nación