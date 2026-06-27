Por qué todos los jugadores del Mundial 2026 usan botines rosas

Con más de 40 partidos ya disputados, el Mundial 2026 ya está en pleno desarrollo . Por primera vez en la historia, se disputa en tres países diferentes. México, Estados Unidos y Canadá. Si bien no es la primera vez que se disputa una Copa del Mundo en suelo estadounidense, la anterior fue en 1994 con Brasil campeón, para el público local aún se trata de un evento poco familiar.

El básquet, béisbol y fútbol americano ostentan la popularidad y el conocimiento de los fanáticos del deporte, mientras que el “soccer” todavía despierta muchos interrogantes . Algunas de estas dudas, se ven reflejadas en la plataforma Google Trends , que permite visualizar lo más buscado en cada país. La amplísima difusión de la Copa del Mundo empujó a muchos estadounidenses a consultar en sus celulares “cuántos minutos dura un partido de fútbol” o el clásico “qué es el fuera de juego”.

Entre todas las consultas que disparó el Mundial de fútbol, aparece una que no es exclusiva de los estadounidenses: “¿Por qué todos usan botines rosas en el Mundial?”.

A los futboleros de todo el mundo (al igual que los recién llegados al soccer), les resultó tan evidente como intrigante que casi todos los jugadores están usando botines del mismo color , sin importar la marca del calzado.

Esta pregunta tiene dos respuestas, la primera es que se trata de un tono que resalta en la cancha y llama la atención de los espectadores . Esto sucede porque el rosa y el verde son colores complementarios, es decir, se ubican en lugares directamente opuestos en el círculo cromático . Juntos, estos tonos crean un contraste muy natural y vibrante.

Sin embargo, esta decisión también está relacionada a las tendencias de la moda. Tanto Pantone como WGSN (Worth Global Style Network) han pronosticado que el magenta y fucsia serían los colores de la temporada 2026 , por eso, Adidas, Nike, Puma y otras marcas los eligieron. “Este tono luminoso, a medio camino entre el rosa y el morado, tiene su esencia en actitudes progresistas y provocadoras, y se une a temas de resistencia rebelde” , describe la web de WGSN.

No obstante, hay un futbolista que se “rebela” a esta tendencia: Lionel Messi . El capitán de la Selección argentina decidió utilizar un modelo de Adidas llamado “El último tango”. Se trata de una versión en blanco con detalles dorados y celestes diseñado especialmente para el astro del fútbol.

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Fuente: La Nación