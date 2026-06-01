Los fiscales generales James y Davenport citaron a la FIFA por la venta de entradas para El Mundial 2026

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, citaron hoy a la FIFA como parte de una investigación sobre sus prácticas de venta de entradas para el próximo Mundial. Informes recientes de prensa indican que los aficionados podrían haber sido engañados sobre la ubicación de los asientos que compraban, y que las declaraciones públicas y la información sobre las entradas de la FIFA podrían haber contribuido al aumento desorbitado de los precios. Las fiscales generales enviaron en los últimos días citaciones a la FIFA solicitando información sobre sus prácticas de venta de entradas. En concreto, solicitan detalles sobre las prácticas de expendio de entradas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que albergará ocho partidos del Mundial, incluida la final el 19 de julio de 2026.

“Los neoyorquinos llevan años esperando que la Copa del Mundo llegue a su ciudad, y merecen tener la oportunidad de conseguir entradas a precios asequibles”, declaró el fiscal general James . “Nadie debería ser manipulado para pagar precios exorbitantes por los asientos, y los aficionados deberían poder confiar en que las entradas que compren serán las que reciban. Agradezco al fiscal general Davenport su apoyo a esta iniciativa para obtener respuestas de la FIFA y proteger a los consumidores de nuestro estado”.

“Ser honestos con la venta de entradas no es complicado. Pero la FIFA ha convertido la compra de entradas para el Mundial en una odisea de confusión, escasez artificial y precios desorbitados, todo ello a costa de los consumidores y de los trabajadores de Nueva Jersey”, declaró el fiscal general Davenport . “Nos comprometemos a llevar a cabo una investigación exhaustiva de la conducta de la FIFA y nos enorgullece colaborar con la fiscal general James para proteger a nuestros consumidores. Es un honor ser sede del Mundial, pero este evento no es una invitación a explotar a nuestros residentes y visitantes”.

“A medida que crece la expectación por la Copa Mundial de 2026, los neoyorquinos y los visitantes de todo el mundo merecen transparencia y equidad al comprar entradas”, declaró el comisionado de la DCWP, Samuel AA Levine. “ Los informes sobre la conducta de la FIFA que infringe la Ley de Protección al Consumidor de la Ciudad, incluyendo información engañosa a los aficionados sobre la ubicación de los asientos y precios inflados artificialmente, son sumamente preocupantes. La DCWP se toma muy en serio las acusaciones de conducta flagrantemente engañosa y no dudará en emprender acciones legales. Nos enorgullece colaborar con los fiscales generales James y Davenport en esta investigación para garantizar que las prácticas de venta de entradas de la FIFA en el MetLife Stadium y en otros lugares sean transparentes, y que los aficionados al fútbol no sean víctimas de abusos durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta”.

La investigación analizará diversos problemas surgidos con el proceso de venta de entradas de la FIFA. Los aficionados han denunciado haber sido engañados sobre la ubicación de las entradas que adquirieron. Para la venta inicial de entradas, los planos de asientos de la FIFA dividían los estadios en cuatro zonas, de la Categoría 1 a la Categoría 4, siendo los asientos de la Categoría 1 los más codiciados. Sin embargo, tras la compra de muchas entradas, la FIFA creó nuevas zonas, las Categorías Delanteras 1 a 4, compuestas por los asientos más deseados dentro de cada categoría. Las entradas en estas Categorías Delanteras tienen un precio significativamente mayor. Según los informes, los aficionados que compraron entradas antes de la introducción de estas nuevas zonas fueron excluidos de dichos asientos y, en su lugar, se les asignaron asientos menos deseables, incluyendo asientos alejados del campo o detrás de las porterías.

Además, algunos aficionados han reportado que no recibieron las entradas de la categoría que pagaron. Estos aficionados indicaron que, si bien seleccionaron y pagaron entradas de Categoría 1, que correspondían a las zonas más cercanas al campo, se les asignaron asientos más alejados, en zonas de Categoría 2.

Los fiscales generales también investigarán los precios de las entradas de la FIFA para los partidos del Mundial de 2026, que han superado con creces los de cualquier edición anterior. La FIFA ha utilizado un sistema de precios variables para ajustar los precios de las entradas en función de la demanda. A medida que la FIFA fue lanzando las entradas por fases a lo largo de varios meses, los precios de algunos partidos se dispararon. Según informes de prensa , entre octubre de 2025 y abril de 2026, la FIFA aumentó el precio de las entradas para más de 90 de los 104 partidos del Mundial, con un incremento promedio del 34 % en los precios de las tres categorías principales. La investigación analizará si el calendario de lanzamiento de entradas de la FIFA, sus declaraciones públicas y otras conductas pudieron haber influido en estos precios, y de qué manera.

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Fuente: La Nación