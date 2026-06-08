Lluvias en el AMBA: cómo estará el clima durante el resto del día, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico del tiempo para esta semana. Mientras que las lluvias ya afectan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la noche de este domingo 7 de junio, el organismo anticipó que las precipitaciones continuarán este lunes 8 de junio desde la madrugada hasta la noche.

Según indicó el SMN, para la madrugada y la mañana del lunes se prevé entre 40 y 70% de probabilidades de lluvias fuertes y una mínima de 13 grados.

En la tarde la probabilidad de lluvias aisladas será de entre 10 y 40% con una máxima de 15 grados. Ya por la noche, se prevé entre 10 y 40% de probabilidades de llovizna con una temperatura de 12 grados.

Fuente: TN