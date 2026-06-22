“Llevate todo”, la desesperación de una mujer asaltada por motochorros cuando dejaba a su hijo en la casa de un amigo en Mar del Plata

Las cámaras de seguridad de una casa en el barrio Divino Rostro de Mar del Plata captaron este fin de semana un violento asalto a una mujer que acaba de dejar a su hijo en la casa de un amigo. "Llevate todo" , fue lo único que atinó a decir la víctima cuando la apuntaron con un arma de fuego.

El hecho quedó registrado de principio a fin con una cámara que se encuentra en el frente de la propiedad, sobre la calle Matheu al 1300. Se pudo acceder al video gracias a la cuenta de Instagram @robos.mdp, que sube a diario imágenes de hechos de inseguridad en la ciudad balnearia.

A las 19:43 del sábado 20 de junio, un Volkswagen Up se encuentra detenido en la zona del barrio Divino Rostro para dejar a dos menores y la madre de uno de ellos en un chalet marplatense. La escena inicial parece parte de la rutina.

Los nenes entran junto con una de las mujeres mientras la otra, futura víctima, vuelve a su auto y se sube para retomar su camino. Los segundos que demora en arranca son suficientes para que dos motochorros la vean y decidan asaltarla.

Sin que ella todavía se dé cuenta, detienen la moto a la derecha del auto, encerrándola, y uno de los hombres se baja con una pistola en la mano , corre hacia el lado izquierdo del vehículo, abre la puerta y le apunta.

La mujer no se resiste. Se baja, grita, entrega sus cosas. "Llevate todo. Tomá, tomá, tomá", le dice, mientras corre para resguardarse. El delincuente le habla, pero no llega a entenderse qué dice.

Finalmente, el hombre que se había bajado de la moto se sube al auto y lo arranca, con algunas dificultades. La secuencia terminó a las 19:45, de acuerdo con el registro de las cámaras. Duró menos de dos minutos.

Por su parte, el padre de uno de los niños que acababan de descender del auto expresó su indignación: "Fue a las 19:40 de un sábado, un desastre. De pedo no estaban mi hijo y su amiguito ahí", dijo, según consignó el medio local 0223.

Tras el hecho intervino personal policial y se dio aviso a la Unidad Funcional de Instrucción de turno, que ordenó una serie de medidas para identificar a los autores. Entre ellas se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de ña zona, la recepción de testimonios y distintas diligencias investigativas.

Por el momento no hay detenidos y continúan las tareas para localizar tanto a los responsables como al vehículo sustraído.

Fuente: Clarín