Taguató, alicucú y carancho: 20 aves silvestres fueron rescatadas del tráfico y liberadas en un paraje serrano de Córdoba

La Policía Ambiental de la provincia de Córdoba informó el rescate de 20 aves silvestres que se encontraban por fuera de su hábitat natural, sometidas al tráfico ilegal y en condiciones inhumanas. El organismo estatal armó un video con el detalle de cada especie y cuáles fueron los tratamientos paliativos para recuperar su integridad física, previo a su liberación en la zona de Colanchanga .

El proceso requiere una serie de pasos indispensables para cumplir en tiempo y forma con su liberación. “Previo a la suelta en la naturaleza, los animales deben atravesar un proceso de cuarentena sanitaria y en algunos casos también rehabilitación comportamental en los centros de rescate habilitados”, indicó el ente ambiental en su cuenta de Instagram.

Al estar cautivos en domicilios particulares , los rescatistas toman las precauciones necesarias para recomponer, paulatinamente, su condición y así ser liberados. Según los expertos en el tema, se deben respetar los “ eslabones de la cadena ” que incluye una cuarentena estricta para mejorar su salud y reacondicionar el comportamiento antes de que regresen a su ecosistema.

El taguató , el alicucú y el carancho son tres aves rapaces que merodean las zonas cordilleranas del país. Su adaptación a entornos urbanos y suburbanos está supeditado a su espíritu cazador.

En el caso del alicucú rescatado, la oficial a cargo explicó brevemente el procedimiento especial que se llevo a cabo para recomponer su integridad. “Ingresó en estadio juvenil , encontrándose inicialmente desorientado y descompensado. Se inició un protocolo de cuarentena que incluyó rehidratación y ejercicios para fortalecer su musculatura", indicó, en primer lugar.

Tras superar exitosamente los primeros estudios de rigor, se pasó a la siguiente instancia: “Se evaluó su capacidad de vuelo y se le brindó entrenamiento para que aprendiera a cazar . Una vez obtuvo el apto sanitario y comportamental, se determinó que estaba listo para su liberación".

Los videos obtuvieron una repercusión inmediata en los seguidores. Desde el momento del rescate, pasando por la recomposición muscular , hasta su posterior liberación, los usuarios dejaron su comentario alentador para continuar con este proceso que apunta a recuperar la fauna silvestre de la zona.

“Siempre libres”; “Vamos por más aves y los animales autóctonos libres” y “Muchas gracias por lo que hacen”, fueron las palabras de agradecimiento que aparecieron en la publicación.

Además del alicucú, quien se llevó todos los flashes por su recuperación inmediata, el taguató -un ave reconocida en México, con muy pocos ejemplares en la Argentina- y el carancho - quien es vista en varios puntos del país al ser un ejemplar rapaz, controlador de plagas - fueron parte del séquito de paseriformes que recuperaron su libertad.

Fuente: La Nación