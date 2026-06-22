La psicología dice que las personas que tienen la casa siempre ordenada no son sólo perfeccionistas

Hay personas que no pueden ver un almohadón fuera de lugar, una mesa desordenada o la cocina con platos sin lavar. Desde afuera, esa conducta suele recibir etiquetas rápidas: “perfeccionismo”, “obsesión”, “manía por el control”. Pero la psicología propone mirar más allá de la superficie: el orden en casa puede ser mucho más que una cuestión estética .

Según distintos estudios, mantener la casa organizada puede aportar una sensación de estabilidad cuando otras áreas de la vida parecen fuera de control . No siempre se trata de una obsesión por la prolijidad: muchas veces, ordenar, limpiar y acomodar funciona como una manera de bajar la ansiedad y recuperar una sensación de equilibrio interno .

Un trabajo publicado en el Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders analizó cómo el miedo y la reactividad emocional influyen en la relación con el desorden . Los autores encontraron que las personas con mayor sensibilidad emocional suelen tener más dificultad para tolerar el caos en su entorno. Aunque el estudio se centró en casos cercanos al acaparamiento, ayuda a entender un fenómeno más amplio: el entorno físico puede convertirse en un regulador emocional potente .

Además, la psicología ambiental señala que el desorden visual aumenta la carga cognitiva y la sensación de caos . Para quienes son sensibles a la incertidumbre o al estrés, ordenar no es solo “dejar todo prolijo”, sino generar una señal concreta de previsibilidad y control .

Cuando la mente siente que afuera todo está demasiado abierto o fuera de control, poner en orden una habitación puede ofrecer un alivio inmediato . El efecto no es solo psicológico: el contexto material influye en cómo procesamos la amenaza y la calma.

La psicología advierte que no toda necesidad de orden implica un conflicto emocional profundo . Hay personas prolijas por costumbre o preferencia. Pero muchas veces, la urgencia por ordenar tiene menos que ver con una exigencia de perfección y más con la búsqueda de alivio frente al estrés, la incertidumbre o la sobrecarga mental.

La diferencia clave está en el grado: si el orden ayuda, calma y convive con flexibilidad, puede ser una estrategia adaptativa . Pero si cualquier alteración mínima dispara angustia intensa o una dependencia rígida de ciertos rituales, entonces puede haber algo más para explorar.

Entre los extremos del perfeccionismo y la obsesión, hay un territorio muy amplio donde ordenar la casa es una forma silenciosa de autorregulación . Tener todo en su lugar no siempre significa querer que todo sea impecable. A veces, es simplemente un intento de recuperar cierta sensación de equilibrio cuando hay estrés, preocupaciones o demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo .

En esos casos, una mesa despejada o una cama tendida no son solo señales de prolijidad . También pueden funcionar como pequeñas formas cotidianas de recuperar calma y orden mental.

Fuente: TN