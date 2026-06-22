La ANMAT prohibió una conocida línea de autobronceantes: cuáles son los productos que no deben usarse

La ANMAT prohibió este lunes el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de varios productos cosméticos de la marca Tan Orgánico, una línea de autobronceantes que se ofrecía a través de canales de venta online.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial luego de que el organismo detectara que los artículos carecían de inscripción sanitaria y no figuraban en los registros oficiales.

La medida alcanza a todos los lotes y presentaciones de los siguientes productos:

De acuerdo con la disposición oficial, los cosméticos eran promocionados y comercializados sin contar con los datos obligatorios de inscripción sanitaria en sus envases.

Tras analizar el caso, la ANMAT concluyó que se trata de productos ilegítimos , ya que no fueron registrados ante el organismo y se desconoce el establecimiento responsable de su elaboración.

Por ese motivo, advirtió que no puede garantizar la calidad, la seguridad, la eficacia ni la composición de los productos , ni confirmar que hayan sido elaborados con ingredientes permitidos por la normativa vigente.

La investigación se inició a partir de una notificación enviada desde Córdoba . Luego, el organismo verificó que los cosméticos se ofrecían en distintas plataformas digitales y ordenó gestionar la baja de las publicaciones.

La prohibición incluye el uso, la publicidad, la venta online y la distribución de todos los productos de la línea mencionada y permanecerá vigente hasta que la situación sanitaria sea regularizada.

Fuente: TN