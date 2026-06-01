Llega el fenómeno de “El Niño” a la Argentina: para cuándo se espera

El fenómeno climático conocido como “ El Niño ” empieza a mostrar sus primeros efectos en el país. Así lo refleja el más reciente informe estacional difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , que anticipa un invierno con temperaturas más elevadas y lluvias por encima de los valores habituales en amplias regiones de la Argentina.

Las proyecciones abarcan los meses de junio, julio y agosto , es decir, prácticamente toda la temporada invernal. Según los especialistas, las señales observadas en el océano Pacífico y la atmósfera refuerzan la posibilidad de que esta fase cálida continúe desarrollándose durante los próximos meses.

De acuerdo con la última actualización del monitoreo climático, existe actualmente un 60% de probabilidad de que se consolide un episodio de El Niño.

Algunos expertos consideran que esas probabilidades podrían aumentar hacia la primavera, cuando el fenómeno suele alcanzar su máxima intensidad. Incluso comenzaron a surgir especulaciones sobre la posibilidad de un evento particularmente fuerte, aunque por el momento los especialistas recomiendan mantener la cautela.

Lo concreto es que las primeras señales ya aparecen reflejadas en el pronóstico trimestral elaborado por el SMN.

El informe indica que gran parte del territorio nacional presenta mayores probabilidades de registrar temperaturas superiores a las normales para esta época del año.

La única excepción importante se observa en el este de la Patagonia, donde las temperaturas previstas se ubican dentro de los valores habituales para el invierno.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la probabilidad de atravesar un trimestre más cálido de lo normal alcanza el 40%. Una situación similar se proyecta para sectores del oeste patagónico.

Sin embargo, las chances aumentan en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y parte de Salta, donde la probabilidad oscila entre el 45% y el 50%.

Los porcentajes más elevados aparecen en el noroeste argentino. En provincias como La Rioja, Catamarca, Jujuy, Tucumán y el oeste salteño, las posibilidades de temperaturas superiores a las habituales llegan hasta el 55%.

Además del aumento térmico, el informe climático prevé precipitaciones superiores a los valores normales en varias regiones del país.

Las mayores probabilidades se concentran en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, donde existe un 50% de chances de registrar lluvias por encima de los promedios históricos.

Una situación similar se observa en Corrientes y Misiones, mientras que distintos sectores de la Patagonia también muestran una tendencia más húmeda, aunque con probabilidades algo menores, de entre el 40% y el 45%.

Para los especialistas, este comportamiento es compatible con los efectos que suele generar El Niño sobre el clima argentino.

El Servicio Meteorológico Nacional define a El Niño como un fenómeno natural asociado al calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial central y oriental.

Este cambio en la temperatura oceánica modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones climáticos en distintas partes del mundo, incluida América del Sur.

Entre sus consecuencias más frecuentes se encuentran cambios en los regímenes de lluvias, variaciones de temperatura y una mayor ocurrencia de eventos meteorológicos extremos en determinadas regiones.

Por eso, aunque el invierno recién comienza, los especialistas siguen de cerca la evolución del fenómeno. Los próximos meses serán clave para determinar si las señales actuales terminan consolidando uno de los eventos climáticos más relevantes de los últimos años.

Fuente: TN