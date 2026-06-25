Lionel Messi: la casa a la que vuelve su familia después de cada partido, cuánto la pagó, dónde está y cómo es por dentro

Este lunes, la Selección Argentina se enfrentará a Austria en Dallas, en un nuevo partido de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026 , buscando sellar su clasificación a la próxima ronda. Sin embargo, el equipo tiene un incentivo extra para mirar hacia Florida, donde Lionel Messi tiene su famosa mansión .

Si Argentina gana hoy y clasifica primera en el Grupo J, la Scaloneta se mudará a Miami para jugar los dieciseisavos de final . De esta manera, el capitán argentino podría disputar el primer partido de eliminación directa del torneo a pocos minutos de su hogar.

Cuando el astro del fútbol llegó a la ciudad costera para convertirse en parte del plantel del Inter Miami, pagó US$10,7 millones por la propiedad ubicada en Fort Lauderdale , situada en la prestigiosa urbanización Bay Colony. El barrio es uno de los más exclusivos de la zona y es la única comunidad unifamiliar cerrada en el área con seguridad las 24 horas.

La familia del 10 fue representada por Team Simpkin en la compra . “Creemos que nuestro amplio conocimiento del mercado y la comprensión aguda de las necesidades de nuestros clientes nos ha llevado a la exitosa venta de esta propiedad a la familia Messi. Team Simpkin es el socio inmobiliario exclusivo del Inter Miami CF y ha estado ayudando a los jugadores y sus familias a encontrar casas y comenzar sus vidas en la zona desde los inicios del club. Este es un momento de círculo completo para nosotros, yo teniendo un fondo de fútbol y nuestro equipo está profundamente arraigada en la comunidad de Fort Lauderdale, es un verdadero honor para ayudar a esta organización a seguir construyendo su legado”, dijo Samuel Simpkin, director del equipo Simpkin de Compass.

La propiedad donde vive Messi con Antonela y sus tres hijos tiene 974 metros cuadrados cubiertos y está emplazada en un terreno de 1765 m² . La privacidad para un deportista de este nivel es fundamental y la ubicación de la casa contribuye con eso: la mansión está situada en una calle sin salida y tiene 50 metros de costa en el privado y altamente vigilado barrio.

El portal, en el que estaba publicada a la venta, la describía como una “moderna propiedad frente al mar cuidadosamente curada, que personifica la elegancia, la cultura, el arte y un diseño único”. Su aspecto es obra de la reconocida diseñadora Lori Morris y fue publicada por la revista Florida Design.

Luminosa y de ambientes amplios, la casa cuenta con nueve baños completos, un toilette y ocho suites , dos de las cuales son VIP. La master suite, donde seguramente descansará Messi, tiene 148 metros cuadrados.

El resto de la propiedad cuenta con una cocina italiana con electrodomésticos de primera línea , una sala de fitness y spa , un salón de entretenimiento, una oficina ejecutiva, un vestíbulo con techo abovedado de ocho metros de altura y un gran jardín con pileta.

La casa cuenta con dos muelles que dan a los 50 metros de costa al mar transparente. Esto es una ventaja, ya que Bay Colony cuenta con canales profundos y anchos en los que el futbolista podría navegar tranquilamente con yates de gran tamaño.

La mansión no es ultra moderna sino que la construcción data de 1988 . De acuerdo al portal en el que estaba publicada, la propiedad se vendió por última vez el año pasado -exactamente hace 135 días- a US$9 millones, cifra inferior a la que pagó el jugador.

La compra viene con nuevos impuestos para el bolsillo de la familia. La propiedad tributa US$83.400 por año y la tarifa de asociación para propietarios es de US$500 por mes.

Fuente: La Nación