El fiscal Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba en la causa contra Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una serie de medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y les dio nuevas indicaciones a los contadores de la Procuración que están revisando las cuentas del funcionario.

Pollicita les indicó a los expertos que colaboran con su fiscalía qué es lo que necesita que analicen para determinar posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Adorni. No les puso fecha de entrega de este nuevo informe, pero fuentes que trabajan en la investigación dijeron a LA NACION que la idea es contar con toda la información antes de la feria judicial de invierno.

Después, si los números no cierran, la fiscalía pedirá que el jefe de Gabinete sea intimado a justificar su crecimiento patrimonial, adelantaron fuentes de los tribunales federales de Comodoro Py.

Las nuevas medidas dispuestas por la fiscalía incluyen pedidos de informes al country Indio Cuá, donde Adorni compró una propiedad; a ARCA, y a Binance y Lemon Cash, dos plataformas vinculadas con criptomonedas.

Fuente: La Nación