Levantó una estatua de San La Muerte de 13 metros, enfureció a sus vecinos y lo encontraron muerto

La Justicia de Santiago del Estero investiga la misteriosa muerte de Daniel Oscar Quinteros , un vecino de La Banda que se había hecho conocido tras construir una estatua de San La Muerte de 13 metros con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. La obra había generado el cuestionamiento de sus vecinos.

Aunque las primeras versiones apuntan a que el hombre falleció producto de una descompensación ocurrida durante un encuentro íntimo , la fiscal ordenó diversas medidas de prueba para esclarecer el caso, entre ellas, la realización de una autopsia.

Según informaron medios locales, alrededor de las 19.30 de este martes personal policial y de emergencias se acercó a una vivienda ubicada en el barrio Ampliación 25 de Mayo de La Banda tras recibir un llamado de emergencia. Al llegar al lugar encontraron al hombre de 58 años ya sin signos vitales.

En el domicilio, junto a Quinteros, se encontraba también una mujer de 45 años que habría sido quien dio aviso del incidente. Según trascendió, el hombre habría sufrido una descompensación mientras ambos mantenían un encuentro íntimo.

Aunque la hipótesis preliminar apunta a que la causa de la muerta habría sido un infarto, la fiscal Ximena Jerez, que investiga la causa, ordenó una serie de medidas para determinar los pormenores del suceso.

Entre las medidas adoptadas, ordenó tomarle testimonio a la mujer que acompañaba a Quinteros cuando se descompensó. Pero, además, Jerez ordenó la realización de una autopsia y diferentes pericias complementarias que incluyen el análisis de distintos elementos secuestrados durante el procedimiento, tales como alimentos, bebidas y medicamentos que el hombre habría consumido antes de descompensarse.

La figura de Quinteros -se presentaba como sanador y devoto de San La Muerte- era controversial en la zona por el particular monumento que había construido, que le valió la crítica de sus vecinos e incluso reclamos judiciales pidiendo su remoción .

Aunque ya desde principios de marzo el hombre mostraba en su cuenta de Instagram los avances en la construcción del imponente monumento, su nombre cobró notoriedad a comienzos de mayo, cuando el despliegue de la obra ya no dejaba lugar a dudas: lo que estaba erigiendo junto a la Ruta 1, en una zona conocida como La Bajada, era una estatua de ese santo popular.

La estatua de 13 metros de altura hecha de cemento, y que incluye una túnica y guadaña, llamaba la atención de los vecinos y automovilistas que pasaban por la zona no solo por sus dimensiones, sino también por un sistema de iluminación que hace que sus ojos brillasen en la oscuridad con un intenso color rojo. Lleva la firma de Miguel Ángel Nazar, quien estuvo a cargo de la construcción.

Además, la figura se encuentra en un predio conocido como "Campito de la Sanación". Está ubicada frente a un santuario dedicado al Gauchito Gil . En el predio, además, hay estatuas de San Expedito y la Difunta Correa. Según había indicado Quinteros durante una entrevista, la obra surgió en cumplimiento de una promesa que hizo años atrás por la recuperación de un sobrino que atravesaba problemas de salud.

"Hace 35 años que soy devoto del Gauchito Gil. Y si está el Gaucho, está San La Muerte", dijo en Noticiero 7 . Explicó que su devoción se remontaba a un pedido que hizo para que San La Muerte intercediera ante Dios y Jesús, cuando su pequeño familiar era "piel y hueso".

Fuente: Clarín