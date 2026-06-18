La venta de Telefónica: cómo hará Telecom para desprenderse de 6 millones de usuarios

Después de que ayer se conociera que el Gobierno aprobó con condicionamientos la compra de Telefónica por parte de Telecom, el próximo paso será la designación de un agente de desinversión y de cumplimiento de las medidas impuestas. Una de las más resonantes es que debe ceda 6 millones de clientes de telefonía celular.

Según informaron fuentes al tanto de las tratativas, Telecom debe proponer una terna de agentes provenientes de consultoras nacionales o internacionales. La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) elegirá uno y, luego, la compañía también deberá suscribir potenciales adquirentes para los usuarios de los que tendrá que desprenderse. Esas propuestas serán evaluadas por la ANC, que tendrá la última palabra.

Según la resolución difundida hoy, la ANC prohibió expresamente que los seis millones de usuarios de telefonía móvil que Telecom deberá ceder sean adquiridos por Claro, el otro gran operador nacional del mercado móvil. De ese total, cuatro millones corresponderán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dos millones al resto del país, sin distinción geográfica.

En cuanto a los usuarios de banda ancha fija que deberán ser transferidos en aquellas localidades donde la participación minorista de la empresa resultante supere el 50%, la resolución es menos restrictiva y habilita la venta a múltiples operadores.

Telecom tendrá 60 días hábiles para presentar los potenciales compradores. Luego, el tribunal deberá aprobar o rechazar cada propuesta, previo dictamen del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Hasta el momento no trascendió quiénes podrían estar interesados en adquirir esos activos. La desinversión, según los plazos previstos, se concretaría en un período de hasta dos años.

En un comunicado publicado en LinkedIn, la ANC sostuvo que los condicionamientos impuestos “permitirán que una adquisición que podría haber dejado aproximadamente el 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico represente finalmente cerca del 50% del mercado”.

“La operación solo será viable si se implementan estas medidas que evitan la consolidación de posiciones dominantes y garantizan que no se reduzcan las opciones disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores. El objetivo final es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, libre de posiciones dominantes que puedan perjudicar a los usuarios y al desarrollo del país”, agregó el organismo.

En junio del año pasado, la entonces Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), antecesora de la ANC, había objetado la operación al advertir “riesgos significativos por los potenciales efectos sobre la competencia”. En particular, había señalado que el segmento móvil quedaría “altamente concentrado”, con una participación estimada del 58% para Telecom y del 42% para AMX, la controlante de Claro.

Desde Telecom afirmaron que la decisión del Gobierno constituye una aprobación en los términos del artículo 14 de la Ley de Defensa de la Competencia, aunque consideraron “excesivas” las medidas de remediación impuestas.

“Habíamos ofrecido alternativas más alineadas con las tendencias internacionales y con la necesidad de ganar escala en una industria que requiere inversiones de capital crecientes. Nuestra propuesta contemplaba la cesión de tres millones de abonados móviles y 100.000 clientes de banda ancha fija”, señalaron.

La compañía calificó además la decisión de la autoridad como “anticuada”. “Piensan como si estuviéramos en los años 90. Hoy existen competidores globales como Starlink en banda ancha o Netflix en los servicios OTT. Nos obligan a desinvertir cuando ya competimos en desventaja. Además, utilizan un criterio cuantitativo y no cualitativo: sostienen que así garantizan un tercer operador, pero el propio mercado demostró que no había espacio para uno. Parece una solución más declamativa que efectiva. Analizaremos la resolución en detalle y definiremos los próximos pasos”, concluyeron.

Fuente: La Nación