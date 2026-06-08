La pregunta que todavía no tiene respuesta en el femicidio de Agostina Vega

A más de dos semanas del femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, la investigación ya tiene dos detenidos y una hipótesis firme sobre el autor del crimen. Sin embargo, los investigadores todavía intentan responder una pregunta clave: quiénes conocían lo que había ocurrido y en qué momento tomaron conocimiento de los hechos .

Esa incógnita atraviesa buena parte de las medidas ordenadas por el fiscal Raúl Garzón y podría abrir una nueva etapa en la causa.

Además de reunir pruebas contra Claudio Barrelier , acusado de femicidio, la fiscalía profundiza el análisis de teléfonos celulares, comunicaciones, imágenes de cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir los movimientos y contactos que existieron antes y después del crimen.

Las sospechas no se limitan al ataque que terminó con la vida de Agostina. Los pesquisas intentan establecer si hubo personas que pudieron haber tenido conocimiento de lo sucedido, colaborado con el acusado o participado en maniobras destinadas a ocultar pruebas y retrasar el avance de la investigación.

En ese contexto fue detenido Osvaldo Fassetta , amigo de Barrelier y residente en la planta alta de la casa de barrio Cofico donde, según la hipótesis judicial, la adolescente fue asesinada.

Para los investigadores, determinar qué sabía cada una de las personas vinculadas al entorno del acusado y cuándo lo supieron es una de las claves que todavía falta resolver.

La fiscalía también analiza una serie de hechos ocurridos durante los días en que Agostina era intensamente buscada por su familia.

Según la querella, Fassetta habría desempeñado un papel relevante en presuntas maniobras destinadas a generar una falsa sensación de normalidad mientras la adolescente permanecía desaparecida. El abogado de la familia, Carlos Nayi, sostuvo que el acusado habría participado en acciones destinadas a distraer tanto a los investigadores como a los allegados de la víctima.

Nayi sostuvo además que Fassetta habría realizado llamados telefónicos a familiares de la adolescente durante los días de búsqueda, una conducta que para la querella formaría parte de las maniobras destinadas a desviar la investigación.

Mientras avanza esa línea de investigación, G arzón espera poder indagar a Barrelier , quien permanece bajo seguimiento psiquiátrico en la cárcel de Bouwer. Antes deberá ser sometido a peritajes interdisciplinarios que permitirán establecer su estado mental y determinar si es imputable.

La investigación también incorporó una causa previa que tenía como denunciado a Barrelier. Se trata de un expediente iniciado por una joven de 21 años que aseguró haber escapado de la misma casa de barrio Cofico en 2025 tras haber sido retenida contra su voluntad.

Mientras avanza la investigación, la fiscalía también espera los resultados de una pericia que podría aportar información clave sobre el crimen.

Según trascendió del informe preliminar de autopsia, los especialistas detectaron rastros hemáticos debajo de las uñas de Agostina Vega , por lo que se realizan estudios genéticos para determinar a quién pertenecen esas muestras.

Los investigadores consideran que el resultado de esos análisis podría ayudar a reconstruir la mecánica del ataque y establecer si hubo otras personas involucradas.

En paralelo, el fiscal Raúl Garzón confirmó que la causa sigue incorporando pruebas científicas, testimonios e informes periciales, y no descartó que puedan producirse nuevas detenciones a medida que avance la pesquisa.

También indicó que las indagatorias de los acusados dependerán de la evolución del estado de salud de Claudio Barrelier, quien continúa internado bajo estricta vigilancia médica y de seguridad.

Fuente: TN