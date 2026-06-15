La pata peronista que se abre de La Cámpora y de Kicillof exhibió su apertura al campo

Con el lema “El peronismo debate”, la nueva vertiente justicialista que buscan instalar dirigentes como Victoria Tolosa Paz , Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel se acercó al sector agropecuario. Un mes y medio después del acto de lanzamiento, esta pata justicialista que se diferencia de las ramas centrales de la interna partidaria (identificadas con Cristina Kirchner y con Axel Kicillof ), puso en marcha su dispositivo de campaña en el interior del país, con un encuentro en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, que tuvo como eje las problemáticas del campo. En un documento, sintetizaron ocho propuestas para el sector, entre ellas, sobre las retenciones.

En el documento que difundieron tras la reunión, los dirigentes peronistas propusieron una “reforma integral impositiva del sector agropecuario”. En ese punto, profundizaron: “Nos comprometemos a discutir una reforma integral de costos e impuestos distorsivos en el sector agropecuario. El debate sobre la competitividad incluye: las retenciones, los impuestos, la cadena de costos desde la eficiencia logística, el acceso a las semillas y fertilizantes para incentivar el volumen exportable de nuestra producción”.

Los restantes puntos de la propuesta para el campo del peronismo federal son “Nueva Ley de Semillas para fortalecer la innovación y garantizar el acceso de los productores”; “Ley de Riego”; “Eficiencia logística” (para “modernizar rutas, caminos rurales, ferrocarriles, puertos, energía y conectividad”); “Potenciar las economías regionales”; “Fortalecer organismos técnicos” (INTI, Senasa e Inase), “Incentivos para la renovación y competitividad de la maquinaria agrícola”, y Trabajo rural, capacitación y formalización laboral".

En el documento final del encuentro de Concepción del Uruguay, se subrayó el mensaje de respaldo al sector agropecuario. “Debemos aprender de los errores del pasado. Las restricciones sobre el trigo y la carne no bajaron el precio al consumidor y dañaron a dos producciones centrales de la economía nacional. La Argentina necesita dejar de pensar a la agroindustria como una fuente extraordinaria de recursos para cubrir desequilibrios coyunturales y empezar a verla como una palanca estratégica para el desarrollo nacional. El equilibrio fiscal se alcanzará potenciando su crecimiento”.

“No se trata de elegir entre campo e industria, o exportaciones y mercado interno; sino de construir una estrategia nacional que integre producción, innovación, valor agregado, trabajo y desarrollo federal”, se indicó en el documento. “Cuando el agro crece junto a la industria, la ciencia, la tecnología y el trabajo, crece la Argentina”, concluyeron los dirigentes reunidos en Entre Ríos.

En el arranque de la jornada, realizada en el Salón Malvinas Argentinas del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay, con unos 1600 asistentes, los dirigentes presentes recibieron a referentes sindicales del gremio de la alimentación para tratar la crisis de la empresa avícola Granja Tres Arroyos, que a fines de mayo cerró su planta “La China”, ubicada en la misma ciudad.

El desarrollo del encuentro peronista incluyó debates en comisiones temáticas, un acto principal y la difusión de un documento con propuestas para el campo, titulado “Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria”. En una de esas comisiones se hizo presente el exministro de Ambiente Juan Cabandié , dirigente que estuvo enrolado en La Cámpora, pero se alejó de esa estructura.

El diputado Michel, una de los protagonistas de este incipiente armado, representa a la provincia de Entre Ríos en el Congreso. “[ Javier ] Milei no está aplicando un programa económico, quiere imponer un modelo social peruanizando la economía argentina. Un país sin clase media, sin industria sin educación ni salud pública de calidad”, señaló. En un sentido similar, Olmos dijo que el Gobierno “defiende un solo empleo, el del Jefe de Gabinete [ Manuel Adorni ]”. Añadió que el PJ y debe defender “a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que están perdiendo el trabajo por culpa de Milei”.

Durante el encuentro, Tolosa Paz destacó la importancia de que “las decisiones del peronismo que viene se tomen en función de representar y reflejar a la Argentina federal”.

Este sector peronista que busca transitar por fuera de la interna justicialista hizo su presentación en sociedad el 1º de Mayo, en el predio porteño de Parque Norte. En Concepción del Uruguay, se volvieron a hacer presentes dirigentes que estuvieron en ese encuentro fundacional, como el intendente de Pilar, Federico de Achával , la diputada Raquel “Kelly” Olmos y uno de los secretarios generales de la CGT, Cristian Jerónimo . El exgobernador entrerriano Gustavo Bordet también se acercó a los debates.

Fuente: La Nación