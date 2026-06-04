La mentira de la “polihot” echada por filmar videos de OnlyFans para descartar su pistola rosa en un patrullero y las multas del BMW

Nicole Gabriela Verón , la ex policía de la Ciudad expulsada por vender contenido sexual en OnlyFans, se vio involucrada en un sangriento accidente que ocurrió ayer miércoles por la noche en la zona de Ezeiza, a poca distancia del predio de la AFA. Verón viajaba a bordo de un BMW serie M de 420cv valuado en 85 mil dólares , negro mate, que supuestamente causó un choque en cadena que terminó con la muerte de un hombre de 48 que tripulaba una camioneta Ford EcoSport. Al ser registrada, le encontraron una picadora con restos de marihuana y una tira de medicamentos para inducir el apetito.

Verón, según fuentes del caso, no conducía el BMW. El auto registra una deuda de $522 mil con el Gobierno de la Ciudad por seis infracciones por exceso de velocidad registradas en zonas como la General Paz y la autopista 25 de Mayo, ocurridas durante los dos últimos meses . El número original de las multas superaba el millón de pesos. La conductora, según la investigación, es Janine Sochas, otra joven dedicada a la producción de contenido hot.

La ex policía, sin embargo, terminó acusada del delito de tenencia ilegal de arma con una causa a cargo del fiscal Carlos Hassan, por descartar en un patrullero de la Policía Federal una pistola Bersa BPP calibre 9 mm color rosa con ocho balas en su cargador.

El truco que intentó para deshacerse del arma es un capítulo aparte en esta historia.

El móvil de la PFA, que pertenece a la DUOF San Isidro, se encontraba a 200 metros del lugar del accidente, cumpliendo funciones de custodia frente al predio de la AFA , según relataron fuentes del caso a Infobae.

Al oír del accidente, el móvil se dirigó al lugar, tripulado por un oficial ayudante y un cabo. Así, llegaron a 50 metros de distancia del BMW. En medio de las luces de los patrulleros, Verón se acercó al cabo y dijo sentirse descompuesta. Por compasión, el policía le permitió sentarse en la parte trasera del vehículo mientras el operativo se desarrollaba.

Minutos más tarde, personal de la Policía Bonaerense llegó al patrullero. Verón se puso de pie: la Bersa 9 milímetros quedó a la vista. La Federal habló de inmediato: el arma, cuando la ex policía se sentó, no estaba allí. La pistola, desde ya, terminó secuestrada en el marco de la causa.

Una 9 milímetros rosa puede parecer una novedad. La empresa Bersa la produce hace casi una década en su planta de Ramos Mejía , principalmente para exportación al exterior, también con partidas destinadas al mercado local.

Fuente: Infobae