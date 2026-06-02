La madre de Agostina contó que ayudó a pagar la fianza de Barrelier en 2025: “Creíamos que era inocente”

Mientras avanza la investigación para determinar cómo fue asesinada Agostina Vega , se conoció este martes un impactante testimonio de Melisa Heredia , la madre de la menor, en el que contó que ayudó a juntar plata para sacar de la cárcel a Claudio Barrelier , el principal acusado y único detenido.

“Nosotros lo ayudamos a él cuando lo metieron preso. Ya lo conocíamos, lo ayudamos, hicimos colecta, ayudamos mucho a su familia en ese momento , pero porque todos creíamos que era inocente. No sabíamos los pormenores de todo esto”, relató Heredia al diario La Voz la semana pasada.

El año pasado, Barrelier fue detenido por el secuestro de una joven, a quien ató y quiso agredir sexualmente.

Por estas horas, Heredia continúa hospitalizada por un fuerte deterioro físico producto de los días previos, en los que prácticamente no había comido ni ingerido líquidos.

“Ya le dimos la noticia. La tuvieron que sedar”, contó Miguel, abuelo de Agostina, días atrás, visiblemente afectado. De acuerdo a su testimonio, la mujer reaccionó con desesperación y comenzó a hacer preguntas que la familia no estaba en condiciones de responder en ese momento.

Mientras tanto, la investigación avanza en una nueva etapa tras el hallazgo del cuerpo. Los peritajes forenses y el análisis de pruebas buscan reconstruir con precisión qué ocurrió y determinar las responsabilidades en el crimen.

Viviana, madre de Claudio Barrelier , habló tras la detención de su hijo y expresó su desconcierto y dolor. “Lo crié bien, no sé en qué se convirtió”, dijo.

“¿Por qué nos hace pasar por todo esto?” , se preguntó en diálogo con los medios. Según relató, hasta el momento del arresto mantenía contacto con él. “Tenía contacto con mi hijo por teléfono. Lo vi por última vez el lunes, hasta el martes que lo detuvieron”, explicó.

En ese sentido, aseguró que no comprende lo sucedido: “Le diría por qué todo esto, por qué hizo esta barbaridad, esta monstruosidad. No lo voy a entender nunca”.

Fuente: TN