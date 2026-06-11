La Justicia ya pidió a la OA la nueva declaración jurada de Adorni y pone la mira en el origen de los ahorros en negro

El fiscal Gerardo Pollicita pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que le envíe la nueva declaración jurada de bienes del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti , investigados ambos por supuesto enriquecimiento ilícito.

Esto es porque Adorni presentó la declaración correspondiente al último período 2025 donde supuestamente incorporó un patrimonio de unos US$500.000, que nunca había declarado hasta ahora. Anoche, en una entrevista con José Del Rio, en LN+, dijo que había ganado US$300.000 con inversiones cripto y que, tras el fallecimiento de su padre, encontró dinero en su casa.

La declaración jurada de Adorni es pública, pero la correspondiente a los ingresos de su esposa es reservada y solo es visible para la Justicia cuando la solicita.

La nueva presentación que hizo el jefe de Gabinete sobre sus bienes fue tomada con escepticismo en los tribunales, donde no creyeron las últimas explicaciones públicas que dio el funcionario, que ahora deberá probarlas en la causa.

En el delito de enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba y es el funcionario quien debe probar su inocencia. No es como en el resto de los ilícitos, donde se presume la inocencia del imputado y es el fiscal el que debe quebrar esa presunción.

“Comienza ahora una nueva investigación” , dijeron a LA NACION fuentes judiciales que mencionaron que ahora se debe acreditar de dónde surgieron los primeros 200.000 US$ que dijo el jefe de Gabinete que invirtió en criptomonedas y se transformaron en más de medio millón de dólares.

“¿Con qué plata hizo esas inversiones, cuando además no eran nominales en ese momento [supuestamente en 2024]?”, se preguntaron funcionarios judiciales que hablaron con LA NACION.

Asimismo, las fuentes señalaron que en 2014, al momento en que supuestamente se hicieron estas operaciones, no era necesario dar nombre y apellido para comprar las criptomonedas.

No descartaron que pueda estarse ante un caso de un “mutuo cripto”, es decir, que alguien le hubiera prestado ese dinero digital y las claves para poder operar.

Ahora en los tribunales se analiza que se debe reconstruir toda la cadena de operaciones desde el principio para establecer si es real la declaración de Adorni.

No obstante, en Comodoro Py destacaron que con su entrevista de anoche Adorni confesó haber cometido un delito continuado de evasión, más allá de que las normas ahora le permitan no ser perseguido por ello.

“Mintió. Hace dos años y medio que viene cometiendo un delito, por más que luego no sea penado”, señalaron fuentes judiciales.

Además, en los Tribunales destacaron que recién la regularización se produjo ahora cuando hay una investigación patrimonial en marcha. “Sin causa no hubiera hecho nada”, sostuvieron funcionarios judiciales relacionados con el caso.

Adorni aseguró anoche que presentó su nueva declaración jurada. En la entrevista con LN+, intentó justificar sus gastos y operaciones inmobiliarias en la existencia de un ahorro previo a la función pública que tenía “en negro”.

“Ahorramos en negro como todos los argentinos ”, afirmó.

“¿Y por qué no lo declararon?”, preguntó Del Rio. “No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años”, respondió el funcionario de Milei.

Adorni afirmó que rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 e incorporó activos que no había consignado anteriormente. Según explicó, ese capital es del orden de los 500.000 US$, cuyo origen atribuyó a ahorros acumulados durante años y a ganancias obtenidas con inversiones en criptomonedas. Sostuvo que la omisión fue “un error” y aseguró que pagará “todos los impuestos” que correspondan.

“La declaración jurada de 2025, que vence el 31 de julio próximo, la presenté antes de entrar acá [por anoche en el estudio de TV], y también presenté las declaraciones rectificativas 2023 y 2024, siempre hablándote de la Oficina Anticorrupción”, añadió.

Adorni aseguró que durante su vida laboral en el sector privado acumuló ahorros junto a su esposa. “Yo toda mi vida, desde los 18 años, trabajé en el sector privado. A lo largo de mi vida me crucé con mi mujer, quien también trabajó en el sector privado. Y toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar” , afirmó.

La explicación contrasta con declaraciones que había realizado en marzo. “Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado lo está en cada uno de los organismos tal como corresponde”, había afirmado en una conferencia de prensa. Ayer se contradijo.

“Mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en 2002, dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento. Después conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros. En 2013, empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin. En 2014, empiezo a invertir fuerte en bitcoins; de hecho, mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000 ″.

Y detalló: “ Esos dólares surgen de veinticinco años de haber invertido . La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública. Después fueron veinticinco años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella”.

Fuente: La Nación