La CGT sumó a las dos CTA en su plan de activar nuevas protestas contra Milei

En una visita inusual y que sirvió para escenificar de manera fugaz la unidad del movimiento obrero, los referentes de las dos vertientes de la Central de Trabajadores Argentinos ( CTA ) se reunieron con sus pares de la CGT en la histórica sede de la calle Azopardo al 800. El encuentro fue el puntapié de las conversaciones para articular un nuevo plan de lucha contra la gestión de Javier Milei, según contaron fuentes sindicales a LA NACION .

En caso de que se decida avanzar con una huelga, algo que por ahora se anticipa lejano, sería la quinta de la CGT contra la gestión libertaria. La primera fue el 24 de enero de 2024, con Milei poco más de un mes en el poder.

El triunvirato de mando de la CGT, integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, recibió a los referentes de las dos CTA en el 4 piso de la central peronista. La divulgación del encuentro corrió por cuenta de los ceteístas, más decididos a confrontar con el Gobierno.

Según dejaron trascender los líderes ceteístas, Hugo Godoy y Hugo Yasky, la reunión sirvió para “analizar la grave situación que atraviesa la clase trabajadora en todo el país, marcada por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, los despidos y el deterioro de las condiciones laborales”. Y añadieron: “Coincidimos en la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento obrero frente a un contexto económico y social que afecta de manera directa a millones de trabajadores y trabajadoras.

Junto con Godoy y Yasky, la comitiva ceteísta contó con Roberto Baradel, Daniel Catalano y Ricardo Peidró, entre otros.

“No es siempre la herramienta del paro, sino también la posibilidad de acompañar los reclamos de empresas que cierran, sumarnos a los reclamos de jubilados y discapacitados y construir esa protesta nacional. Ningún paro se construye de un día para otro, más allá del mal humor social”, dijo Sola, uno de los jefes de la CGT, en declaraciones a Futurock . De esta manera, puso paños fríos sobre la posibilidad de activar otra huelga en el corto plazo. El consejo directivo cegetista tiene previsto reunirse la semana próxima y podría definirse un plan de lucha, pero con protestas escalonadas y por sectores.

El malestar de los sindicatos se acentuó en la última semana por el intento del Gobierno de actualizar convenios colectivos a la luz de la nueva legislación laboral. Además, ya entró en vigencia el límite del 2% de aportes para las contribuciones solidarias, lo que afecta de manera directa la recaudación de los sindicatos.

La CGT, en alianza con las dos vertientes de la CTA, llevó la semana pasada sus reclamos contra Milei a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se desarrolló en Suiza. Denunciaron al Gobierno de “destruir el sistema de relaciones laborales y derechos sociales” y celebraron que el organismo internacional haya instado a la gestión libertaria a “garantizar instancias de diálogo social tripartito”.

La acción conjunta en Ginebra sirvió de ensayo para lo que viene, a pesar de que en la CGT hay un sector de peso que todavía mira con desconfianza una posible alianza con las dos CTA, cuyo poder de representación radica sobre todo en la administración público y en el sector docente.

Fuente: La Nación