La autopsia reveló que Agostina Vega fue abusada y ahorcada, y para el fiscal el autor del crimen fue Claudio Barrelier

CÓRDOBA.- Claudio Barrelier fue imputado por el femicidio de Agostina Vera , la chica de 14 años que estaba desaparecida desde el sábado 23 de mayo y cuyos restos fueron hallados el sábado pasado en un descampado de esta ciudad. Los datos preliminares de la autopsia indican que murió por ahorcamiento y que antes fue víctima de un abuso, según confirmaron fuentes de la investigación a LA NACION.

Desde la Fiscalía sostienen que los resultados finales todavía no están listos y que lo que se conoció no es información oficial . Los análisis complementarios −que determinarán, entre otros aspectos, cuál habría sido el grado de abuso sufrido− demandarán varios días más .

Según los datos a los que pudo acceder LA NACION , los investigadores creen que el cuerpo habría sido desmembrado con uno o más cuchillos de cocina , lo que provocó graves daños en los restos encontrados.

Todavía restan los análisis toxicológicos para determinar si la niña fue drogada . La data de muerte, según ratifica el resultado preliminar de la autopsia, se sitúa entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo.

Sobre el abuso, fuentes de la causa señalaron que se trata, por el momento, de una hipótesis basada en indicios, ya que no fue posible realizar un hisopado, lo que impide una confirmación pericial concluyente.

Según la reconstrucción judicial, Barrelier retiró el cadáver de la vivienda del barrio Cofico el lunes a media mañana y lo trasladó hasta un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra, donde permaneció alrededor de 45 minutos antes de abandonar el lugar.

En paralelo, la fiscalía avanza en determinar qué rol pudieron haber tenido —si es que lo tuvieron— las otras personas que vivían en la casa de la calle Del Campillo 878 a la que Agostina llegó el sábado 23 de mayo cerca de las 23 junto con Barrelier. Todos los ocupantes ya prestaron declaración, pero la investigación busca establecer si escucharon o advirtieron lo ocurrido entre el momento del ingreso de la adolescente y el crimen, que según estimó el fiscal Raúl Garzón se habría producido entre la 1 y las 2 del domingo.

Una de las mujeres que estaba en la casa mantenía una relación sentimental con Barrelier, por lo que crecen las sospechas de que podría haberlo encubierto.

La vivienda, según los peritajes, fue limpiada dos veces tras el crimen . El primer allanamiento fue el miércoles, horas después de la detención de Barrelier , y el segundo, el viernes, cuando las pruebas criminalísticas con el reactivo luminol permitieron detectar la presencia de sangre; los peritos se llevaron del lugar trapos y productos de limpieza para evaluar si fueron usados en las tareas de borrado de pruebas.

La madre de la niña , Melina Heredia, sigue internada. Ayer, sus padres, acompañados de un equipo de especialistas en psicología y psiquiatría, le contaron que su hija había sido hallada muerta, pero no le dieron más detalles.

Los abuelos maternos de Agostina, Miguel y Elizabeth, fueron aceptados como querellantes en la causa, en la misma condición en la que está el padre de la niña, Gabriel Vega. Miguel reveló que les precisaron que Garzón seguirá siendo el fiscal de la causa -lo aclaró porque, al tratarse de un femicidio, el expediente debería pasar a una fiscalía de violencia de género- y que en términos generales están “conformes” con lo hecho hasta el momento.

Los abuelos insistieron en cuestionar las demoras que hubo en tomarles la denuncia. Llegaron a las 4 de la mañana y recién fueron atendidos varias horas después. “ Queremos que tomen en serio las denuncias; a nosotros nos boludearon todo el fin de semana ”, dijo Miguel.

En una entrevista con el canal El Doce, sostuvieron que a las 17 del domingo, cuando el remisero que había trasladado a Agostina hasta el barrio Cofico la noche anterior les contó el trayecto realizado, “ inmediatamente" fueron a la seccional, pero “no pasó nada porque al remisero lo llamaron a declarar el lunes al mediodía ”.

Este lunes no hubo clases por duelo en el Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) 169 Rafael Escuti, adonde Agostina cursaba tercer año. No iba a clases desde el 8 de mayo y, según fuentes de la escuela, cuando se le consultó a la madre por eso dijo que “ estaba preocupada por la seguridad de Agostina, ya que la adolescente habría recibido amenazas por redes sociales”, según publicó La Voz.

Este miércoles, en coincidencia con la marcha número once de #NiUnaMenos , se espera que la convocatoria sea multitudinaria en esta ciudad. El Ministerio de Educación provincial autorizó el retiro anticipado de la comunidad educativa en el turno tarde para que los chicos puedan participar de la manifestación.

“Podría haber sido yo. No tuvo la misma suerte que tuve yo en salir", afirmó a Cadena 3 la joven que en mayo pasado logró escapar de la casa de la calle Del Campillo 878 medio desnuda, cuando Barrelier sacó un arma y la hizo desvestir, según su denuncia.

Por ese hecho Barrelier fue detenido por privación ilegítima de la libertad ; estuvo veinte días preso, constituyó una fianza de $5 millones y salió en libertad . La chica, ahora de 21 años, relató que la había hecho sentar en un sillón y le preguntó “¿a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto?”.

Le pidió el celular y le exigió que se sacara la ropa. “Estaba desesperada y llorando. Le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto -contó-. Me ató los pies, me ató las manos y me tapó la boca con cinta". Afirmó que pudo escapar porque las ataduras de los pies no habían quedado bien sujetas.

Afuera la socorrió un grupo “de chicos” que llamaron a la policía. Barrelier dijo que no la conocía y ella fue trasladada al Polo de la Mujer. Según indicó, él no volvió a contactarla. El fiscal Iván Rodríguez resolvió la liberación de Barrelier bajo fianza y con medidas de control.

El abogado penalista y concejal de la ciudad de Córdoba por el peronismo local, Ricardo Moreno , salió al cruce de la difusión de un audio suyo en el que admitía haber recomendado a Barrelier para ingresar a la Municipalidad (entró en 2021 y fue cesanteado cuando quedó detenido por el femicidio de Agostina). “Me lo presentó un secretario general de un gremio. Carecía de antecedentes penales. Se abrió una posibilidad para servidores urbanos que pintaban cordones y él entró ahí. Habré hecho entrar a dos o tres personas por año para pintar cordones; no ingresé funcionarios ”, dijo.

Sobre por qué Barrelier siguió siendo empleado municipal después de su detención de hace un año, apuntó que “hay que preguntárselo al área de Recursos Humanos de la Municipalidad ; por qué permitieron que una persona ausente 20 días siguiera sin pedirle explicación alguna”.

Por otro lado, los legisladores provinciales cordobeses de la UCR, Frente Cívico, PRO, Encuentro Vecinal, La Libertad Avanza, Mejor Futuro y Valores Republicanos firmaron un pedido de jury de enjuiciamiento para los fiscales Garzón y Rodríguez y pidieron la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Fuente: La Nación