“La alegría es toda de la celeste y blanca”: la reacción de Javier Milei al triunfo de la Argentina sobre Austria

El presidente Javier Milei se mostró como un hincha más de de la Selección y de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina 2 a 0 contra Austria. "La alegría es toda de la celeste y blanca", expresó en un mensaje publicado en X.

Apenas el árbitro, el egipcio Amin Mohamed Omar, pitó el final del partido, el Presidente se volcó a las redes sociales para sacar el hincha que lleva dentro. "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!" , inicia el posteo que le dedicó a la Scaloneta.

Milei también destacó el récord obtenido por Lionel Messi al marcar los dos goles del encuentro. "Messi máximo goleador de la historia de los mundiales", subrayó.

Por último, expresó: "La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin".

Las menciones de la dirigencia política al resultado argentino y a la actuación del capitán del equipo, en la que fue su segunda actuación en el Mundial 2026, enseguida comenzaron a multiplicarse.

VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin.

"Dos partidos. 5 goles. 38 años. Lo de Messi es algo que no se va a repetir jamás . Vamos Argentina", escribió el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem .

Por su parte, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , dedicó sus elogios exclusivamente al astro del fútbol. "El mejor del mundo", resumió junto con una imagen del 10.

✌🏼 para la victoria pic.twitter.com/sQICWPUBzT

Un minuto antes, la exministra de Seguridad había publicado una foto en la que aparece vestida con la camiseta argentina y posando con los dedos en "V ". "Para la victoria", comentó.

El ministro de Economía, Luis Caputo , había expresado su cariño por el rosarino. "Ya me sacó un lagrimón la Pulga. Que tipo querible", expresó apenas empezado el primer tiempo.

Jaja, los trolls kukitas habían tuiteado que era mufa cuando erró el penal, y se apuraron a borrarlos! No les sale una, pobrecitas!! 🤣🤣🤣🇦🇷🇦🇷🇦🇷 https://t.co/soWVCYg9XR

Finalizado el juego, tras recibir varias respuestas, el funcionario volvió sobre su mensaje y aseguró que "los trolls kukitas habían tuiteado que era mufa cuando erró el penal" . Sin embargo, remarcó, después "se apuraron a borrarlos" . "No les sale una, pobrecitas", agregó.

"Gracias Capitán, gracias Selección, por hacernos sentir el orgullo de ser argentinos", indicó el secretario de Turismo, Daniel Scioli , y acompañó su mensaje con una foto de Messi.

Gracias Capitán, gracias Selección, por hacernos sentir el orgullo de ser argentinos. pic.twitter.com/fTzVTzsr1A

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, compartió en sus redes sociales que estuvo "haciéndole el aguante a la Selección" con su amiga "la “Pulguita” y los jubilados del “Centro Solidaridad” de Trelew.

Desde el gobierno provincial, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de Axel Kicillof, Andrés Larroque , se limitó a postear una foto del capitán festejando tras uno de los dos goles que hizo.

En tanto, el diputado del Frente Renovador Diego Gliuliano se refirió también a la actuación del máximo goleador de los mundiales y aseguró que "1000 veces vería el 2do. gol de Messi a Austria". Desde su punto de vista fue "Argentina con toda el alma".

1000 veces vería el 2do. gol de Messi a Austria...Es Argentina con toda el alma... pic.twitter.com/ety9CQhcEt

Fuente: Clarín