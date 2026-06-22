Colombia también giró a la derecha: los puntos en común con el modelo Milei

Con la victoria en Colombia del outsider Abelardo de la Espriella , Javier Milei suma un nuevo aliado en la región . También se desprende de uno de sus enemigos en la esfera internacional, Gustavo Petro , en un país que tiene una importancia económica y geopolítica de alta magnitud para la Argentina.

Además, Milei, junto con el salvadoreño Nayib Bukele, se exhibe como uno de los principales aliados a Donald Trump desde la primera hora. Y ahora la región experimenta un crecimiento con tendencia clara hacia la derecha.

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!! Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen…

Detrás de todos estos triunfos, incluyendo el de Argentina en diciembre de 2023, y cada uno con sus matices, se observa un desgaste de los partidos tradicionales y de las experiencias de izquierda que dominaron la región durante buena parte de las décadas de 2000 y 2010.

Por eso, el libertario, en cuyo entorno comentan que cuando se produzca la invitación de De la Espriella a su asunción, el 7 de agosto próximo, la aceptará, entiende que su mayor trofeo sería la derrota de Luiz Inacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del 6 de octubre próximo.

Lula compite por ser reelecto contra el primogénito del ex presidente Jair Bolsonaro, Flavio. Milei se considera amigo y aliado de Jair, y de su tercer hijo, Eduardo, quien desde una suerte de exilio en Estados Unidos -en Brasil está condenado a prisión pero por motivos distintos a los de su padre- tuiteó un mapa muy vistoso que fue reposteado por los libertarios. En él se ve a todos los países de Sudamérica en azul, y sólo a Brasil pintado de rojo comunista aunque Lula, insiste hoy que no es de izquierda. Y Brasil, una democracia.

Este lunes, también el presidente reposteó diversas cuentas que fueron en esa dirección . A la Escuela Austríaca y a la Derecha Diario, entre otros. Y que rezaban: “EFECTO MILEI: Desde que Javier Milei ganó las elecciones presidenciales en 2023 en Argentina, la derecha ganó en todo el continente americano”, dando por sentado que los triunfos en El Salvador (2024) Panamá (2024), República Dominicana (2024), Ecuador (2025), Paraguay (2025), Chile (2025), Bolivia (2026), Costa Rica (2026) Perú (2026) y Colombia, este domingo se reflejan en él. La excepción en rojo, son México, Nicaragua, Cuba, algunos países de Centroamérica y Brasil. Hasta Delcy Rodríguez la ven en azul, como parte de la influencia libertaria que, en realidad, es de Trump.

Milei tuvo tres tuits contundentes para con De la Espriella. Uno, después de la primera vuelta, en la que el abogado colombiano ganó pero por estrecho margen sobre candidato de la izquierda Ivan de Cepeda.

En el segundo, contó por X que él y De la Espriella habían mantenido una conversación telefónica y que le había reiterado su apoyo para el balotaje. “El camino es claro, más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico", coincidieron.

Este domingo, ya con el triunfo por un punto de De la Espriella por sobre Cepeda, Milei lo felicitó de manera contundente, con este título. “EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!” Y repitió “BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! “{

🌎🇦🇷 | EFECTO MILEI: Desde que Javier Milei ganó las elecciones presidenciales en 2023 en Argentina, la derecha ganó en todo el continente americano. 🇦🇷 Argentina — Javier Milei — 2023 🇺🇸 Estados Unidos — Donald Trump — 2024 🇸🇻 El Salvador — Nayib Bukele — 2024 🇵🇦 Panamá — José… pic.twitter.com/YP9NbKA7Dh

Se espera un recambio de embajadores en ambas capitales. Por un lado, se aguarda la retirada de Buenos Aires del diplomático enviado por Petro tras enfriarse la crisis de 2024, José Roberto Acosta. Y de Bogotá que vuelva el radical Mario Verón Guerra, aunque, como se ve en las tendencias de la Cancillería argentina, hay cantidad de embajadas que se vacían de jefaturas y no se reponen.

A pesar de la compleja situación económica argentina, en el ejercicio del poder Milei continúa siendo una referencia para sectores de derecha y centroderecha del continente . Su figura aparece asociada a una agenda de reducción del Estado, confrontación con el establishment político, uso intensivo de redes sociales y discursos de fuerte polarización.

En la campaña, De la Espriella apeló como Milei a la inteligencia por doquier para hacer videos e imágenes relacionadas a la virilidad y al poder del "Tigre", como lo hizo Milei con la figura del león en la campaña libertaria de 2023. Hubo cantidad de imágenes explotadas en redes con ambos presidentes y con los respectivos felinos con los que se identifican.

Fuente: Clarín