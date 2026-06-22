Argentina con Messi vs Austria, por el Mundial 2026: resultado, goles y cómo quedó el Grupo J

La Selección Argentina de Lionel Messi superó a Austria en un apretado partido y logró la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 . Lionel Messi, que falló un penal antes de los diez minutos del partido, marcó los dos goles del encuentro. Primero, luego de una jugada que arrancó desde la izquierda en los pies de Medina y que Thiago Almada dejó pasar entre sus piernas para que el diez quedara de frente al arco para marcar el 1-0. Pero había más, cuando se jugaban 49 minutos del segundo tiempo, Leo aprovechó una pelota que le dio Paredes y, tras su propio disparo que pegó en un defensor austríaco, tomó el rebote y marcó el segundo para transformarse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales alcanzando los 18 goles, a dos de Klopp. Ahora, la Scaloneta espera al rival que saldrá del grupo de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

La Scaloneta ganó con autoridad ante un rival duro como Austria. No sufrió en defensa y culminó por segunda vez con el arco en cero. Buenas actuaciones de los volantes, especialmente de Enzo y Mac Allister. Siguen con la pólvora mojada los delanteros. Y Messi hizo la diferencia con un doblete, muy a pesar de que arrancó el duelo fallando un penal. La mala es la posible lesión de Cuti Romero. ENTERATE MÁS .

Con el grito a Austria, llegó a los 18 en 28 partidos disputados con la Selección Argentina y superó por uno al alemán Miroslav Klose, quien había establecido la marca en 16 en 24 apariciones. Aquí, un repaso de todos los goles del rosarino desde Alemania 2006. LEER MÁS .

Lionel Messi acababa de firmar otra noche histórica con la camiseta argentina, pero eligió poner el foco en el equipo. Después de marcar los dos goles del triunfo por 2-0 sobre Austria, que aseguró la clasificación de la Selección a los 16avos de final del Mundial 2026, el capitán celebró el resultado, valoró el rendimiento colectivo y relativizó una marca que lo dejó solo en la cima de los goleadores de la historia de la máxima cita del fútbol. SEGUÍ LEYENDO .

El capitán de la Selección valoró un triunfo contra Austria "importantísimo" en un partido "duro". "Nos da tranquilidad para lo que viene. Esto es el Mundial, todo es muy igualado y muy intenso. Por eso, estamos felices por haber sumado seis puntos y ya la clasificación", explicó.

Quien se convirtió en el solitario máximo anotador de los Mundiales, eligió no hablar demasiado de su récord personal: "No recuerdo. Estoy cansado, con pocas fuerzas y me cuesta pensar. Estoy disfrutando de este momento y con ganas de ir con mis compañeros". Sobre su arranque con cinco goles en dos partidos, agregó: "Está espectacular cómo se dio. Hoy tuve el penal, que podría haber aumentado o no, quizás no hubiesen llegado los otros, nunca se sabe. Estoy feliz con el equipo". LEER MÁS .

"El está solo en la cima. No me salen palabras. Siento una emoción enorme de que sea argentino. Hay que valorarlo a este", remarcó el defensor central. Sobre el 2-0 con Austria remarcó que la Selección fue inteligente: "Fuimos justos ganadores".

"NO HAY QUE COMPARARLO, ÉL ESTÁ SOLO EN LA CIMA" Lisandro Martínez y su admiración por Lionel Messi tras una nueva victoria de Argentina en el #MundialEnDSPORTS . #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sHdcwX87jG

"Es un placer para nosotros que intentamos disfrutarlo día a día, en cada entrenamiento y partido", valoró el volante de Boca. Sobre su situación médica, les agradeció a los médicos de la Selección: "Los días posteriores a la lesión fueron muy difíciles".

"No hay mucho para decir, lo vemos todos, el mejor del mundo", resaltó el delantero. Sobre su lesión, comentó que ya está bien: "Los últimos días no llegué de la mejor forma, pero ya me siento bien. Estoy apoyando al equipo y ayudando con lo que me toque". Del triunfo, cerró: "Espectacular, arrancamos con el pie derecho, hay que seguir por este camino".

Messi deja la cancha tras ver a los viejos conocidos de la Selección y a varios

Como en Kansas City, el plantel de Scaloni se para en el extremo detrás de uno de los arcos para aplaudir a los argentinos que se acercaron al Dallas Stadium.

Con este triunfo, el segundo en esta Copa del Mundo, la Scaloneta afirma su defensa del título. Está primero en el Grupo J, aunque todavía no está confirmada su posición en la zona.

El capitán, que erró un penal a los 7 minutos, hizo los dos goles con los que Argentina venció 2-0 a Austria.

El argentino quiere redondear el partido con otro gol. Sin embargo, su remate se va desviado, a unos metros del palo derecho del arquero.

El capitán genera la contra y habilita a Julián Alvarez, pero Schlager se lo tapa. El rebote le queda entonces a Paredes, que no duda en dejársela a Leo. En el primer intento, el arquero austríaco se lo sacó, pero en la segunda remató junto al palo derecho para el 2 a 0.

DOBLETE PARA MESSI Tras una jugada accidentada y de varios rebotes, Lionel Messi puso el 2 a 0 para Argentina ante Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/9W4dnqGwPe

Danso gana en el tiro libre y mete el centro al punto penal, donde Patrick Wimmer le da desviado. Dibu, igualmente, controlaba la situación.

El volante de Boca corta una jugada en el medio y se gana la tarjeta. El seleccionado europeo aprieta en el final. Otamendi es ahora el que entrega otro tiro libre cerca del área.

El árbitro adiciona dos menos que en el primer tiempo, mientras Argentina intenta dominar para evitar sustos en el final del partido contra un rival muy duro.

Nico González le marca el pase largo a Dibu Martínez, a quien el banco le pide que no la juegue larga para evitar cualquier corte de Austria que se transforme en una corta. La jugada, sin embargo, no prospera y el ataque se diluye.

La Scaloneta tiene la pelota y encuentra el hueco para que Nico González se vaya hacia el arco de Austria. Pero falla en la definición, al hacer un enganche de más, y la jugada se diluye en lo que podría haber sido el segundo gol de Argentina.

Los reemplazados son De Paul y Medina, que jugaba condicionado por la amarilla. Pero en la última el defensor sacó una chance peligrosa de Austria, que ahora tiene un córner.

Scaloni aprovechará para darles minutos a dos jugadores tocados: el ex Boca y Nicolás Tagliafico, que se preparan para ingresar. En Austria ya hubo otro cambio y son cuatro las variantes.

70649 espectadores, todas las butacas disponibles están completas.

El lateral se calienta con Laimer y lo empuja. Ambos son amonestados. Pero los ayudantes de Scaloni intentan tranquilizar al defensor: "Negro, tranquilo", le gritan.

¡SE PICÓ ENTRE MEDINA Y LAIMER! 🔥 pic.twitter.com/cRyVDKDxTF

Messi se hace cargo del córner desde la izquierda y lo ve a Nico González, que cabeceó desviado. Buena chance para la Selección tras la pausa.

LO TUVO NICO GONZÁLEZ Tras el córner ejecutado por Messi, el mediocampista del Atlético de Madrid estuvo cerca de convertir el 2 a 0 para Argentina ante Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/NVW66Pdfyt

Tras la pausa de hidratación, se pone en juego lo que resta del segundo tiempo. En el banco argentino, Cuti Romero está con hielo en la rodilla derecha.

Son tres minutos de descanso en el Dallas Stadium. Argentina gana 1-0 por el gol de Messi, que antes falló un penal. Buen momento para Scaloni para reacomodar las marcas tras los cambios en Austria.

Gregoritsch intenta aprovechar su altura pero Medina lo controla sin necesidad de saltar. El centro con destino a su cabeza termina yéndose sin peligro para Dibu Martínez. El técnico austríaco, entonces, resuelve hacer tres variantes.

Argentina cedió la pelota, pero Austria se mueve con prudencia; sabe que dejar espacios puede ser un problema con Messi enfrente.

La Scaloneta tiene la posesión y se mueve en ataque. Julián Álvarez por Thiago Almada y Nicolás González por Lautaro Martínez son las variantes del DT.

Thiago asiste a Enzo, que prueba al arco. El pelotazo le da a Danso en el estómago.

El equipo europeo es el que tiene la pelota, con la Selección metida en su campo. Es un partido complejo para la Scaloneta, que nunca estuvo cómodo en lo que va del partido.

El cordobés, que no quería salir, es reemplazado por el nuevo refuerzo de River. También empiezan a moverse otros jugadores del banco argentino, como Julián Alvarez.

Cuando Otamendi se prepara para ingresar y Scaloni le pedía al árbitro que no reanudara el juego, el cordobés empezó a hacerle gestos al banco.

Sabitzer se hace cargo de la pelota parada y el arquero argentino saca el bombazo. Se vendrá Otamendi por Romero.

Leo se mete entre Enzo y Alexis para tocar y luego recibe la habilitación de Almada. La falta, aunque lejos del arco, queda a cargo del 10, que pincha la pelota. La jugada, sin embargo, no prospera.

Lautaro recuperó la pelota en el mediocampo, la tocó para Enzo, quien metió el pase largo para Leo. Aunque picó adelantado, el capitán se escapó hacia el arco rival. Un aviso para Austria.

El cordobés se toma la rodilla derecha. Llegó justo al Mundial y la preocupación es si podrá continuar tras la infracción de Sabitzer.

Wanner desborda por la derecha y manda el centro. Medina saca con un quite fantástico para alejar el peligro.

Gregoritsch mueve desde el medio y comienzan las acciones, con Argentina 1-0.

Los jugadores de Austria salen del vestuario. Ahora se meten los de Argentina.

La Selección se repuso de la mejor manera al penal errado por Lionel Messi. Juntó pases, fue paciente para el momento de romper y celebró un golazo espectacular del capitán, después de una serie de pases de derecha a izquierda. Dibu Martínez no atajó pelotas, pero la pelota parada es clave para el segundo tiempo.

Lionel Messi se convirtió este lunes en el futbolista con más goles en la historia de los Mundiales. Con el que le hizo a Austria para abrir marcador en Dallas, llegó a los 17 tantos y superó por uno al alemán Miroslav Klose.

Messi se había quedado mal por el penal fallado a los 8 minutos de la primera parte, con un toque sutil que se fue desviado. Pero Leo volvió a meterse en el partido al definir de zurda tras una gran jugada que incluyó un pase profundo a Medina, el centro rasante, y Thiago Almada dejó pasar la pelota para que el crack rosarino llegue limpio a definir. LEE LA NOTA.

Lionel Messi tuvo la chance de poner en ventaja a Argentina ante Austria en Dallas pero el rosarino falló un penal a los 8 minutos. El "10" fue lento hacia la pelota y quiso ajustar el remate cruzado contra un palo pero se le fue desviado.

No es la primera vez que Leo falla un penal en un Mundial. Ya había pasado en Qatar 2022 cuando el arquero polaco Wojciech Szczęsny adivinó el disparo y desvió el balón. Luego, igualmente Argentina ganó 2-0 y se clasificó a la siguiente ronda y después fue campeón. LEE LA NOTA.

Argentina le gana 1-0 a Austria en el Dallas Stadium.

La Selección gana 1-0 un partido que se le hizo cuesta arriba tras el penal errado por Messi. Fue el mismo Leo quien luego lo revirtió cerrando un golazo.

La Scaloneta no quiere sorpresas en el final del primer tiempo e irse con ventaja al vestuario. Por eso, los defensores hacen circular la pelota para que los europeos abran espacios.

El delantero del Inter le comete una dura falta a Laimer en el costado izquierdo del ataque europeo. Afortunadamente, la jugada en ataque no prospera y Argentina sale del fondo.

El árbitro egipcio marca la adición, en un primer tiempo que tuvo una revisión de VAR y la pausa de hidratación. Ahora, la pelota la tiene Austria y Argentina necesita recuperarla para no sufrir sorpresas. Gana 1-0.

Con todo el equipo parado en ataque, Alaba saca el pase que se va directo afuera. Argentina necesita afirmarse después del gol de Messi. Por ahora, el partido se corta con faltas e infracciones.

El capitán va a buscar el toque y recibe la infracción de Alaba, que no ve la tarjeta aunque podría haber sido amonestado. La Selección recuperó la pelota.

El enmascarado austríaco le pega con el hombro al argentino, en un lateral. De Paul se acerca para reclamarle al árbitro, que amonesta al europeo y le pide que se calme al jugador del Inter Miami.

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Golazo de Leo Messi para abrir el marcador y ser el máximo goleador⭐️ 📺 Argentina 1-0 Austria | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/auU4mk9DOY

Es un golazo de Argentina. Almada se convierte en el conductor, abre a la izquierda para Medina, que manda el centro que Thiago deja pasar y define Leo de zurda para el 1-0.

El austríaco se quejó de un golpe en la cabeza, que en la repetición se observó que no fue falta. Por eso, cuando se vuelven a encontrar, el cordobés le reclama que no se queje.

Sabitzer consigue una falta en la mitad de la cancha. Pero esta vez el tiro libre no llega a convertirse en un ataque. Como sí el de Argentina con Enzo y Lautaro Martínez, que termina en una pared que no prospera.

Tras unos minutos de intensidad austríaca, la Selección toca y genera. Con Thiago Almada parado de 10, detrás de Messi, los volantes tocan intentando romper las líneas defensivas de los europeos.

Almada aparece con su creación y a Messi le queda dos veces la pelota, pero primero el arquero Schlager y después Alaba, que quedó como último, impiden que la pelota se acerque a la red.

Por ahora, el equipo se defiende, sin actividad para Almada ni Messi, a quienes la pelota no les llega. Austria se despliega bien por los laterales, especialmente el de Molina con De Paul.

El partido mantiene el mismo tono que antes de la pausa de hidratación, con los europeos lanzados en ataque. Ahora, consiguen un córner cedido por el Cuti Romero.

Tras la pausa de hidratación, el juego comienza con un lateral para Austria en ataque.

El ídolo del básquet argentino, campeón olímpico en Atenas 2004, está en el Dallas Stadium junto a su esposa.

¡QUÉ CERCA ESTUVO, MANU! Ginóbili, presente en Dallas, lamentó la ocasión clara de Messi para Argentina. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WHoYSjx27P

Son tres minutos con el partido detenido para reordenar las ideas. Messi necesita sacarse de la cabeza el penal errado y concentrarse para alimentar con su juego a una selección que no pudo llegar con peligro en lo que va del primer tiempo.

El seleccionado europeo llega con mucha gente al área de Dibu. Por ahora, la defensa argentina responde a cada ataque. Se viene la pausa de hidratación.

Lautaro le comete falta a Laimer, que se queda tirado en el piso. Los técnicos no quieren que se descontrole el juego, que está picante. Mientras tanto, De Paul se queja de un planchazo de Gregoritsch y tiene que salir con sangre.

Un toque de De Paul en el centro del campo para Molina termina en un toque afuera en un intento de conectar. En la siguiente, la pelota de Martínez -que parecía estar en offside- le queda a Messi, que no puede rematar justo cuando es interceptado.

Tras el penal errado por Messi, Austria había logrado meter a la Selección en su área. Ahora, el equipo se reordena. Recuperar la posesión es clave para generar otra acción cerca del área contra un rival que es muy fuerte físicamente.

La infracción de Laimer, muy cerca del área, termina en un remate que encuentra un rápido rechazo en el primer palo. Argentina no puede salir del asedio europeo.

El equipo europeo quiere aprovechar su altura para llevar peligro al arco de Dibu. Pero sin demasiadas ideas, la jugada se pierde con una serie de rechazos. Ahora, la pelota no la tiene Argentina, que trabaja en la presión, sobre todo de sus laterales.

Medina, con oficio, cortó un avance por la derecha de los europeos, que tras el penal buscan llegar ahora al arco de Dibu Martínez. Ahora, un tiro libre en la mitad de la cancha, buscará área.

El capitán sacó el remate cruzado, con intención de pegarla contra el palo. El arquero Schlager, que aguantó hasta el final, adivinó el palo pero la pelota pasó a unos centímetros, sin que necesitara su intervención. El argentino venía de convertir tres contra Argelia en el debut.

MESSI FALLÓ EL PENAL EN DALLAS La Selección Argentina continúa empatando 0-0 ante Austria. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/iqO4MYOOx9

Omar ratificó lo informado por el VAR y sancionó la pena máxima por la infracción de Martínez. Se viene Messi.

Desde el VAR lo llaman. Hay falta de Posch sobre Martínez pero el árbitro debe decidir.

Dos minutos después de la infracción, controlan la jugada. El árbitro egipcio Amin Omar espera una decisión. Enzo y Alexis, a su lado.

La segunda aproximación de la Selección terminó con la falta sobre el delantero argentino. Schlager y Posch se tiran abajo. ¿Lo revisa el VAR?

El equipo de Scaloni arrancó con la pelota dominada. Enzo encuentra espacios en la izquierda y tira el pase para Thiago Almada, que estaba en offside. Buena aproximación de Argentina, que no sufre en el fondo pese a que los europeos se plantaron sin cerrarse atrás en el inicio.

La Selección Argentina busca su segundo triunfo en el Mundial, contra Austria, tras el 3-0 del hat trick de Messi en el debut contra Argelia. Se juega en el Dallas Stadium.

Los jugadores saludan al árbitro y se preparan para el pitazo inicial. Mientras tanto, a pocas cuadras del estadio de Dallas, los hinchas que no pudieron conseguir ticket se reúnen para ver el partido en un patio de comidas cercano

Con la música oficial de fondo, se meten los equipos, encolumnados detrás de las banderas de Argentina y Austria.

Los jugadores del seleccionado europeo dejaron el vestuario para ir hacia el túnel que los mete en el vestuario.

El capitán encabeza Argentina desde la salida del vestuario y cuando la cámara lo capta y lo proyecta la pantalla, el estadio explota en un grito. ¡Se viene la Scaloneta! ¡Se viene el mejor del mundo!

La pantalla se enciende para anunciar el partido entre Argentina y Austria. En 10 minutos empezará el fútbol.

Tras la entrada en calor, los jugadores de Argentina y Austria se metieron en el vestuario. Ahora, el pasillo está formado con los voluntarios, que tienen las banderas de los países listas.

En la entrada en calor, durante el famoso loco, Leo estaba en el centro intentando interceptar el tiro cuando la pelota le dio en la parte baja.

¡CUIDADO CON EL CAPITÁN! Messi recibió un pelotazo en la entrada en calor. pic.twitter.com/tmjdThlZXy

En la impresionante pantalla gigante (22 metros de alto por 49 de ancho) del Dallas Stadium, muestran los 16 goles mundialistas del capitán de la Selección Argentina, desde Alemania 2006 a Canadá, México y Estados Unidos 2026, uno por uno fueron avanzando y volviendo a ser gritados por los fanáticos.

Es muy parecido el parámetro al primer partido contra Argelia en Kansas City. El Dallas Stadium vibra con la Scaloneta en su segunda presentación.

La Selección argentina se mide contra Austria en la segunda fecha del Grupo J.

Con el capitán iniciando la fila india, los jugadores de la Scaloneta salen al campo, con las pecheras naranjas. El estadio se pone de pie.

SALUDA EL CAPITÁN: Leo Messi salió para hacer el calentamiento precompetitivo antes del duelo de Argentina vs. Austria. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/T6X1rB0PgJ

El arquero campeón del mundo es el primero en meterse a la cancha, junto a los suplentes Rulli y Musso. Los hinchas gritan ante la entrada del marplatense, gran ídolo del plantel.

Falta menos de una hora para el partido y arranca la entrada en calor del seleccionado europeo, segundo rival de Argentina en el Mundial.

Hubo que madrugar esta vez. El del mediodía es un horario atípico para los futbolistas y cuerpo técnico, pero también para los hinchas. Pero eso poco les importó a los argentinos, que desde muy temprano coparon las inmediaciones del imponente Dallas Stadium, que lucirá repleto con más de 70.000 almas. La apertura de puertas se anunció tres horas antes del inicio, aunque desde antes ya se divisaban camisetas de Argentina. El denominador común, igualmente, era la falta de entradas. SEGUI LEYENDO.

Eso le dijo sobre la cancha Leandro Paredes a Rodrigo De Paul mientras hacían su rutina de los caramelos en el centro del campo.

"BUENÍSIMA" 🗣️🏟️ El comentario de Leandro Paredes a Rodrigo De Paul por el estado del Dallas Stadium. pic.twitter.com/BTNIbI9xnI

Como es habitual en la previa de cada partido de la Selección argentina, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes salieron al campo de juego, se ubicaron en el círculo central y comenzaron con su clásico ritual de comer caramelos sugus, parte de su cábala de siempre.

A menos de dos horas del comienzo del partido, el plantel de la Selección argentina, junto al cuerpo técnico, ya llegó al AT&T Stadium para disputar el encuentro ante Austria.

Con el equipo confirmado, la delegación albiceleste ya dejó el hotel de concentración y se encuentra en camino al AT&T Stadium, donde disputará la segunda fecha del grupo frente a Austria.

Lionel Scaloni ya tiene decidido el equipo titular, que repetirá la base del debut con una sola modificación: el ingreso de Nahuel Molina en lugar de Gonzalo Montiel , quien había arrancado frente a Argelia pero fue reemplazado en el entretiempo.

El once sería con Emiliano “Dibu” Martínez en el arco; una línea de cuatro conformada por Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; en el mediocampo estarán Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández; mientras que el tridente ofensivo lo integrarán Thiago Almada, Lautaro Martínez y el capitán, Lionel Messi.

Banderas, camisetas, bombos, caretas y carteles son algunas de las cosas que siempre aparecen en las antesalas de los encuentros, y más aún en los de la Selección argentina . Pero lo que nunca falta y siempre se hace presente es el hincha argentino vestido de Diego Maradona . A 40 años del histórico Gol del Siglo y la Mano de Dios , la figura del capitán vuelve a aparecer en las tribunas como parte del ritual de cada previa albiceleste.

A menos de 3 horas del inicio de Argentina ante Austria, los alrededores del AT&T Stadium ya empiezan a llenarse de camisetas albicelestes, caretas de Lionel Messi y banderas argentinas. También comienzan a hacerse presentes los aficionados austriacos, aportando el color rojo a la previa en medio de la marea albiceleste.

A falta de tres horas para el inicio del encuentro entre Argentina y Austria, las puertas del AT&T Stadium ya fueron abiertas y miles de hinchas y simpatizantes de ambas selecciones comenzaron a ingresar al escenario de Arlington. Los fanáticos albicelestes copan las tribunas con camisetas y banderas en la previa de un duelo clave por la clasificación y el liderazgo del grupo entre los punteros.

Lionel Messi llega al duelo ante Austria tras una actuación histórica frente a Argelia . El capitán argentino marcó su primer hat-trick en Mundiales y alcanzó los 16 goles en la competencia, igualando a Miroslav Klose como máximo goleador histórico del certamen. En caso de convertir frente a los europeos, quedará como el máximo artillero en soledad con 17 tantos. Además, el rosarino anotó en cinco partidos consecutivos de Copa del Mundo, una marca nunca antes lograda por un futbolista argentino. Solo Just Fontaine y Jairzinho consiguieron extender esa racha a seis encuentros seguidos, un registro que Messi buscará igualar esta tarde.

A 40 años del histórico Argentina-Inglaterra del Mundial de México 1986, cuatro hinchas mexicanos que estuvieron presentes en el estadio Azteca revivieron aquella jornada inolvidable y coincidieron en que el público local apoyó mayoritariamente a la Selección argentina. Además, recordaron que Diego Maradona era la gran atracción del torneo y que el clima en las tribunas fue de admiración hacia el equipo del Doctor Bilardo.

Entre anécdotas y recuerdos, todos rememoraron cómo se vivieron la histórica Mano de Dios y el inolvidable Gol del Siglo, así como la euforia que se desató en el Azteca durante uno de los partidos más emblemáticos de la historia de los Mundiales, marcado también por el contexto posterior a la Guerra de Malvinas. Leé la nota completa .

Va por la ratificación la Scaloneta, para seguir gritándole al mundo que el campeón está más vigente que nunca. Asoma como rival un europeo, lo que tanto se le reclamó a la Selección Argentina en los últimos tiempos: desde las 14 se mide con Austria en Dallas por la segunda fecha del Grupo J. Una victoria de los comandados por Lionel Scaloni no solo provocará la clasificación a los 16avos de final, sino que probablemente también les asegure el primer puesto. Para que eso suceda, deberá esperar a que Jordania no le gane a Argelia en la madrugada. Leé la nota completa.

No es un capricho que Enzo Fernández haya sido designado como el segundo futbolista en asistir a la conferencia de prensa obligatorias del día anterior de un partido de Mundial. A la primera arribó el subcapitán Nicolás Otamendi y en la víspera del choque contra Austria dijo presente el mediocampista de Chelsea, en estas horas en boca de varios periodistas españoles por su posible traspaso a Real Madrid en una cifra superior a los 130 millones de euros. "El fútbol está cada vez más parejo y este Mundial es más competitivo que el de Qatar. Es mi opinión. Hay selecciones que están sorprendiendo", avisó el nacido en San Martín hace 25 años. LEER MÁS .

"Estamos bien". Lionel Scaloni se descoloca con la primera pregunta de la conferencia de prensa, pero limpia el juego como si se tratara del mediocampo de la Selección Argentina, ese que un rato después llenó de elogios. La previa del partido frente a Austria, por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026, se enrareció con el episodio que rodeó a Lionel Messi el jueves. Y el DT remarcó que la Albiceleste "está bien para afrontar el partido" en Dallas, que puede sellar la clasificación a 16avos de final y el primer lugar. LEER MÁS .

Si Qatar 2022 fue el Mundial de las redes sociales, el de 2026 es el de las estadísticas. La FIFA anunció con bombos y platillos a su Grupo de Estudio Técnico (GET, que entre otros tiene al argentino Pablo Zabaleta para analizar funcionamientos), más una plataforma especial que permite entender comportamientos. Es una súper computadora repleta de datos y donde también se explica por qué la Selección Argentina fue una de las mejores de la primera fecha de esta Copa del Mundo. Presión, posesión, circuito de pases y los destacados menos visibles opacados por el triplete de Lionel Messi. LEER MÁS .

#SelecciónMayor 🗣️Buuuuueeeeenaaas!! La Delegación Albiceleste 🇦🇷 ya está en la ciudad de #Dallas . pic.twitter.com/t0oyYpiFPn

Este lunes 22 de junio, la Scaloneta busca la clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. Y lo conseguirá si vence a Austria en Dallas desde las 14 horas. Seguí el minuto a minuto

Redactor de la sección Deportes

Fuente: Clarín