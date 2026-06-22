Pullaro: “Si Adorni fuese funcionario de Santa Fe no estaría más en su cargo”

Luego de participar en el acto oficial por el Día de la Bandera en Rosario junto al presidente Javier Milei y parte del gabinete de ministros —entre los que se encontraba Manuel Adorni —, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , se refirió a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete y consideró que no debería ser al frente de su cargo en el Gobierno.

“Obviamente, si Adorni fuese funcionario de Santa Fe no estaría más en su cargo . Al menos le hubiésemos pedido que vaya a la Justicia mucho más rápido y que explique todo “, expresó y apuntó a la responsabilidad del Presidente: ”Es eso y gobernar. Si el Presidente le cree, como creo que hace, tiene que pedirle que rápidamente explique todo a la Justicia”.

Y, este lunes en diálogo con Radio2 , añadió: “Después, que la Justicia lo absuelva o lo impute, pero esta situación no es una situación feliz para nadie. Le hace mal a la República Argentina y no sólo al Gobierno , que no está igual después de esta crisis”.

“Es el Presidente quien debe tomar esta decisión y él sabrá por qué no lo hace . Si fuera un funcionario provincial estaría hace mucho tiempo sentado explicándole todo a un juez. Si esa explicación fuese sólida y convence al juez, lo mantendríamos en el cargo. No hubiésemos mantenido una situación así durante tanto tiempo", reiteró el gobernador.

Milei arribó el sábado por la mañana a la ciudad santafesina para participar de la celebración del Día de la Bandera. Esto ocurrió un día después de decidir incorporar al hasta ahora diputado nacional Adrián Ravier como flamante vocero presidencial, para así retomar las actividades que se habían suspendido por el escándalo en torno a Adorni.

Pullaro también resaltó su buena relación con el jefe de Estado, con quien aseguró que tiene “ bastante diálogo ”. “Siempre que viene es sin agredir ni marcar diferencias. A veces, el Presidente fue muy agresivo en otros ámbitos, pero no así en la provincia. Nosotros somos respetuosos, especialmente en el marco institucional”, subrayó.

En esta misma línea, hizo alusión a la invitación para el acto que le enviaron a la vicepresidenta Victoria Villarruel , quien no había sido convocada por el gobierno de Milei. “Desde Nación nos consultaron si nosotros habíamos invitado a la vicepresidenta y desde protocolo le contestamos que se invita a todas las autoridades de nación y provincia”, dijo y aclaró: “ No hubo reproche porque la provincia no lo va a tolerar . Es la vicepresidenta y en eso los santafesinos somos muy respetuosos. No nos metemos en peleas que son ajenas".

“Yo intento tener buena relación con todos; con el peronismo en la legislatura, con el Presidente también. Hay que poner en valor el respeto al otro, la Argentina no da para seguirnos peleando. Va a salir adelante si nos unimos, si trabajamos juntos”, expresó.

En este sentido, aclaró los motivos por los que no se saludó con Adorni —quien llegó acompañando al Presidente— durante el acto en Rosario. “No fue por nada en especial, llegué cuando estaban los ministros y me puse a hablar con Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva. Ellos (por el jefe de Gabinete y Milei) se fueron antes y no cruzamos saludos ni miradas ... Tampoco le hubiese negado el saludo, pero no se dio “, recalcó.

Fuente: La Nación