Kylie Minogue apareció en River con Lali Espósito y revolucionó Buenos Aires con una canción

El Estadio Monumental vibró al ritmo de la música de Lali Espósito junto a Kylie Minogue , la cantante australiana que llegó al país como invitada para participar del primero de los dos shows de la artista argentina en River Plate. Tras una noche histórica, Lali compartió en su cuenta de Instagram una parte del show con Kylie y revolucionó no solo a los fans que la fueron a ver, sino también a los que la siguen en las redes .

“‘La la la la’ en Buenos Aires” , escribió Espósito junto a un reel en el que se las puede ver a ambas arriba del escenario mientras entonan una de las canciones emblemáticas de Minogue: “Can’t Get You Out of My Head” .

En la sección de comentarios, decenas de usuarios y fanáticos que estuvieron presentes en el recital se manifestaron al respecto. Algunos mensajes al respecto fueron: “Momento bisagra, no caigo todavía. Dos íconos” ; “Por Dios, fue increíble”; “Lali haciendo cosas icónicas como siempre” ; “Te amo, Kylie, sos un ángel”; “Amo a Kylie” y “Dos reinas indiscutidas del pop”.

Esta es la primera vez que Lali invita a una estrella internacional y de habla inglesa a participar de uno de sus shows; al tratarse del debut en el Monumental , quiso hacerlo a lo grande y lo logró.

La australiana se sumó al escenario en la segunda mitad del recital y con ello despejó los rumores de su visita a la Argentina. Entre un estallido de gritos y aplausos, las artistas, además de “Can’t Get You Out of My Head” cantaron también “Padam Padam”.

El espectáculo de ambas tuvo sensualidad y humor, donde, además de desplegar una performance adecuada a la ocasión, aportaron un momento de humor cuando Minogue dijo: “ I love you and I love she ” , en referencia a aquella vez que Lali se expresó de manera incorrecta en inglés cuando habló de su admiración por Lady Gaga.

La sorpresa de Kylie Minogue se llevó la admiración y atención de todos , pero además de ella, también se sumaron al espectáculo otros artistas nacionales, como el dúo Miranda! , con quien Lali Espósito interpretó: “Mejor que vos”. Otro de los invitados de la noche fue Duki , que apareció para interpretar “Plástico”.

A lo largo de la noche se vivieron algunas perlitas, entre ellas antes de entonar “¿Quiénes son?“, donde irrumpió la voz de Moria Casán y más tarde en las pantallas se agregó una imagen de Espósito con sus bailarines mientras sostenían un diario que en primera plana decía: ”¿Lali vive del Estado?“ .

La puesta en escena contempló dos instantes emotivos. En principio, la artista pop hizo mención a los recientes femicidios que conmovieron al país . “Por todas las víctimas de la violencia patriarcal que este gobierno niega , por todas las mujeres que han sido asesinadas, por todos los niños y niñas que se quedaron sin sus madres y por las vidas arrebatadas a adolescentes como Agostina y Dulce” , sentenció.

Hacia el final del show dedicó un homenaje al Indio Solari , quien murió el 5 de junio en su domicilio de Parque Leloir. Para ello, Lali invitó al público a replicar el tradicional pogo mientras de fondo sonó “Ji ji ji”.

Este domingo 7 de junio , Lali Espósito cantará una vez en el Estadio Monumental a las 20 horas . El gobierno de la Ciudad dispuso un tránsito reducido en las siguientes calles a partir de las 14.00 horas y hasta las 02.00 .

Fuente: La Nación